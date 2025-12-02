Jogador do Barcelona pede afastamento para cuidar da saúde mental

Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League - Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

O Barcelona anunciou uma baixa inesperada para os próximos dias: Ronald Araújo solicitou afastamento por tempo indeterminado para se recuperar do desgaste psicológico acumulado ao longo da temporada. A decisão foi confirmada pela ESPN na última segunda-feira, 1, e ocorre em meio a forte cobrança sobre o zagueiro.

Sensível ao momento, o clube catalão garantiu apoio integral ao defensor, que seguirá com acompanhamento psicológico enquanto tenta recuperar a confiança. Não há previsão de retorno. Nesta temporada, Araújo disputou 15 partidas e marcou dois gols pelo Barcelona.

O uruguaio passou a ser alvo de críticas intensas após atuações abaixo do esperado, especialmente na derrota por 3 a 0 para o Chelsea, pela Liga dos Campeões, quando foi expulso ainda no primeiro tempo. A sequência de erros e a repercussão negativa entre os torcedores acentuaram o desgaste emocional do jogador.

Formado na base do Boston River, Araújo chegou ao Barcelona ainda jovem e colecionou conquistas importantes pelo clube: dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e duas Copas do Rei.