Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL EUROPEU

Jogador do Barcelona pede afastamento para cuidar da saúde mental

Zagueiro uruguaio terá acompanhamento psicológico e não tem previsão de retorno após críticas e expulsão contra o Chelsea

Redação

Por Redação

02/12/2025 - 9:01 h
Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League
Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League -

O Barcelona anunciou uma baixa inesperada para os próximos dias: Ronald Araújo solicitou afastamento por tempo indeterminado para se recuperar do desgaste psicológico acumulado ao longo da temporada. A decisão foi confirmada pela ESPN na última segunda-feira, 1, e ocorre em meio a forte cobrança sobre o zagueiro.

Sensível ao momento, o clube catalão garantiu apoio integral ao defensor, que seguirá com acompanhamento psicológico enquanto tenta recuperar a confiança. Não há previsão de retorno. Nesta temporada, Araújo disputou 15 partidas e marcou dois gols pelo Barcelona.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia enfrenta tabu de quase 10 anos contra o Sport no Brasileirão
Em alta: Vitória detém a maior série invicta do Campeonato Brasileiro
Brasileiro na Ferrari? Chefe de equipe abre espaço na Fórmula 1

O uruguaio passou a ser alvo de críticas intensas após atuações abaixo do esperado, especialmente na derrota por 3 a 0 para o Chelsea, pela Liga dos Campeões, quando foi expulso ainda no primeiro tempo. A sequência de erros e a repercussão negativa entre os torcedores acentuaram o desgaste emocional do jogador.

Formado na base do Boston River, Araújo chegou ao Barcelona ainda jovem e colecionou conquistas importantes pelo clube: dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e duas Copas do Rei.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barcelona Ronald Araujo zagueiro Barcelona

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Ronald Araújo foi expulso contra o Chelsea na última rodada da Champions League
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x