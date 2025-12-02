Em alta: Vitória detém a maior série invicta do Campeonato Brasileiro

O Vitória vive sua melhor fase na Série A, com sequência invicta e desempenho sólido no Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer o Mirassol no último sábado, 29, o Vitória deixou a zona de rebaixamento, atingiu sua melhor sequência invicta na Série A e, além disso, passou a deter a maior série sem perder entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro, ao lado de outras três equipes.

Nos últimos cinco jogos, o Leão da Barra venceu três partidas e empatou duas. A sequência é a melhor no recorte das últimas cinco rodadas do Brasileirão, mas o rubro-negro divide o posto com Botafogo, Fluminense — ambos adversários do Bahia na luta por vaga na Libertadores — e Fortaleza, rival direto na briga contra o descenso.

Confira:

(C) Mirassol | Vitória 2-0 Mirassol | Brasileirão 2025 R36

| Brasileirão 2025 R36 (F) Sport | Vitória 3-1 Sport | Brasileirão 2025 R35

| Brasileirão 2025 R35 (F) Palmeiras | Vitória 0-0 Palmeiras | Brasileirão 2025 R37

(C) Botafogo | Vitória 0-0 Botafogo | Brasileirão 2025 R33

(C) Internacional | Vitória 1-0 Internacional | Brasileirão 2025 R32

Ademais, o Vitória possui ainda o segundo maior número de vitórias consecutivas entre as equipes da Série A. O Leão venceu os últimos dois jogos disputados e está à frente de times como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Bahia, seu maior rival. Nesse cenário, o rubro-negro fica atrás apenas do Fortaleza, que triunfou nas últimas três rodadas.

Com 42 pontos, o Vitória engatou uma arrancada que manteve mais viva do que nunca a esperança de permanência na Série A. O Leão ocupa a décima quinta posição, apenas um ponto acima do primeiro time dentro do Z-4, o Internacional, mas com sua probabilidade de rebaixamento drasticamente reduzida.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o desfecho da trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória passou a ter “apenas” 30,6% de chance de queda. A equipe pode confirmar sua permanência na elite diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 3, às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.