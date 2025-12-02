UFMG: Sul-Americana à vista? Vitória cresce na luta por vaga em 2026

Vitória amplia chances na Sula após vitória no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vitória viu crescer, após vencer o Mirassol no último sábado, 29, a possibilidade de disputar uma competição internacional em 2026. Em décimo quinto lugar, com 42 pontos, o Leão da Barra ainda possui chances — mesmo que mínimas — de se classificar para a Copa Sul-Americana.

De acordo com dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória acumula aproximadamente 13,9% de probabilidade de disputar a edição de 2026 da Sul-Americana. As vagas destinadas pelo Brasileirão vão da oitava à décima terceira posição, mas a décima quarta colocação também pode herdar um lugar, a depender do desfecho da Copa do Brasil.

Atualmente, o Vitória tem um objetivo prioritário: escapar do rebaixamento. No entanto, enquanto o Leão da Barra segue na luta para evitar o descenso à Série B, suas chances de classificação à Sul-Americana aumentam de forma indireta em caso de permanência. Assim, mesmo que a disputa internacional esteja em segundo plano, o rubro-negro poderá ser beneficiado com uma vaga na Sula em 2026.

Antes de pensar em qualquer cenário continental, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 3, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, com a missão de reduzir a probabilidade de rebaixamento — atualmente apontada pela UFMG em 30,6%.

Fora da Copa do Nordeste

Mesmo com o cenário animador em relação a uma possível vaga na Copa Sul-Americana, o Vitória precisa considerar um ponto importante: a classificação para o torneio continental automaticamente o deixaria fora da edição de 2026 da Copa do Nordeste. A exclusão é consequência direta do novo calendário do futebol brasileiro, que determina que clubes envolvidos em competições da Conmebol não participem mais dos campeonatos regionais.