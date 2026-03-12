Com estreias e volta de times tradicionais, FBF define Baianão Série B

Taça do Baianão Série B - Foto: Divulgação | FBF

Dez clubes disputarão o Campeonato Baiano Série B em 2026. Nesta quarta-feira, 11, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou a Reunião do Conselho Técnico, com participação de toda a diretoria da entidade, onde foram definidos os detalhes da competição.

Estiveram presentes representantes de todos os clubes envolvidos: Leônico, Barreiras FC, Vitória da Conquista, Feira FC, Fluminense de Feira, Grapiúna, Jacobina, SSA FC, Camaçari e Redenção.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Clubes tradicionais no estado, Camaçari e Redenção retornam ao futebol profissional após períodos de inatividade. Barreiras e Feira, por outro lado, farão suas estreias. A competição será realizada entre 3 de maio e 2 de agosto.

Formato Baianão Série B

Foram definidos aspectos técnicos e a fórmula de disputa do Baianão Série B, que seguirá formato semelhante ao da Série A. As dez equipes formarão um único grupo, na primeira fase, que será disputada no sistema apenas de ida e com pontos corridos.

Os quatro melhores colocados disputarão a semifinal, que terá jogos de ida e volta, com 1º x 4º e 2º x 3º. Os dois vencedores garantem o acesso à elite e disputarão o título também em duas partidas. Esta é a principal diferença em relação à Série A, que teve confrontos apenas de ida na fase eliminatória.

Os dois últimos colocados da fase de classificação serão rebaixados para o Baianão Série C 2027, que ainda não está confirmado. A tabela básica e o regulamento ainda serão divulgados.