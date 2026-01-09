COPINHA 2026
Com gol de joia, Bahia goleia o América-SP e assegura a liderança
Roger Gabriel brilha, João Andrade marca dois, e Bahia vence com autoridade
Por Téo Mazzoni
O Bahia venceu o América-SP por 4 a 0 na manhã desta sexta-feira, 9, e garantiu a liderança do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, com sete pontos conquistados.
No Estádio Benedito Teixeira, o “Teixeirão”, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o Esquadrãozinho construiu o placar com um golaço por cobertura do Pivete de Aço Roger Gabriel, considerado uma das principais promessas da base azul, vermelha e branca, dois de João Andrade, ambos de pênalti, e um de Daniel.
Com o primeiro lugar assegurado, o Bahia agora aguarda a definição do Grupo 10 para saber quem vai enfrentar na próxima fase da Copinha.
A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes terá pela frente América-MG, Comercial-SP ou Atlético-PI.
