COPINHA 2026

Com gol de joia, Bahia goleia o América-SP e assegura a liderança

Roger Gabriel brilha, João Andrade marca dois, e Bahia vence com autoridade

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/01/2026 - 13:00 h | Atualizada em 09/01/2026 - 16:06
Atacante comemorando gol pelo Bahia
Atacante comemorando gol pelo Bahia

O Bahia venceu o América-SP por 4 a 0 na manhã desta sexta-feira, 9, e garantiu a liderança do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, com sete pontos conquistados.

No Estádio Benedito Teixeira, o “Teixeirão”, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o Esquadrãozinho construiu o placar com um golaço por cobertura do Pivete de Aço Roger Gabriel, considerado uma das principais promessas da base azul, vermelha e branca, dois de João Andrade, ambos de pênalti, e um de Daniel.

Com o primeiro lugar assegurado, o Bahia agora aguarda a definição do Grupo 10 para saber quem vai enfrentar na próxima fase da Copinha.

A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes terá pela frente América-MG, Comercial-SP ou Atlético-PI.

Bahia Bahia sub-20 Copa São Paulo de Futebol Júnior copinha Pivetes de Aço

