Com gols de Raphinha, Barcelona goleia o Mallorca e assume liderança na LaLiga

Raphinha atacante do Barcelona - Foto: JAIME REINA / AFP

O Barcelona começou a LaLiga 2025/26 com uma atuação dominante e vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, neste sábado (16), fora de casa. Com um jogador a mais desde os 33 minutos do primeiro tempo e dois a mais a partir dos 39', o time catalão aproveitou a vantagem numérica para construir o resultado e assumir provisoriamente a liderança pelo saldo de gols.

O placar foi aberto logo aos sete minutos com Raphinha, após bela jogada de Lamine Yamal pela direita. O segundo gol veio aos 24’, marcado por Ferran Torres, em lance controverso, já que o zagueiro Raíllo estava caído na área após levar uma bolada na cabeça. Nos acréscimos do segundo tempo, Yamal fechou a conta com um chute colocado da entrada da área (90’+4).

Arbitragem contestada em Mallorca

O jogo foi marcado por reclamações da torcida local em relação às expulsões de Manu Morlanes (33') e Vedat Muriqi (39'), que deixaram o Mallorca com nove jogadores antes mesmo do intervalo. Também gerou críticas a decisão de apenas advertir Raphinha com cartão amarelo após entrada dura nos acréscimos do primeiro tempo.

Estreia discreta de Rashford

Marcus Rashford, recém-chegado por empréstimo do Manchester United, fez sua estreia oficial com a camisa blaugrana, mas teve participação discreta na partida.