HOME > ESPORTES
NOVA DIREÇÃO

Corinthians define data da eleição para substituir Augusto Melo

O agora ex-presidente sofreu impeachment no último dia 9 deste mês; entenda situação

Por Redação

16/08/2025 - 15:46 h
Augusto Melo, presidente do Corinthians
Augusto Melo, presidente do Corinthians

A escolha para o novo presidente do Corinthians já tem data para ser realizada após o impeachment que destituiu Augusto Melo do posto. Neste sábado, o Conselho Deliberativo do clube afirmou que as novas eleições acontecerão no dia 25, uma segunda-feira.

Apesar da confirmação do pleito, o formato e os prazos para as inscrições das chapas ainda não foram confirmados pelo clube. Até o momento, ainda não há certeza com relação a todos os candidatos que disputarão o posto.

Na mesma eleição, também será escolhido o novo vice-presidente do Conselho, em substituição a Roberson de Medeiros, que pediu para sair do cargo, alegando motivos pessoais.

Ao todo, são esperados que 299 conselheiros participem do sufrágio.

“Para estas eleições, serão convocados os membros do Conselho Deliberativo, poderão votar os Conselheiros Vitalícios e Trienais. Os mandatos dos eleitos durará até dezembro de 2026”, diz o clube, em nota.

O que é necessário para concorrer ao posto de presidente?

Para disputar o cargo de presidente do clube, é necessário as seguintes medidas:

  • Ser Conselheiro Vitalício;
  • Eleito pela Assembleia Geral, em pelo menos, duas oportunidades;
  • Não possuir condenações criminais com sentença definida nos últimos 8 anos;
  • Estar em dia com o clube.

Já no caso da vice-presidência, o posto só pode ser disputado apenas por conselheiros com mandato vigente nesta gestão.

Impeachment de Augusto Melo

Augusto Melo foi afastado das funções desde o dia 26 de maio, contudo, a saída oficial aconteceu após a assembleia-geral dos sócios do Corinthians, no dia 9 de agosto, no Parque São Jorge, na zona leste de São Paulo.

Ele foi destituído do posto por 1.413 votos a favor e 620 contrários.

O agora ex-presidente foi afastado de modo temporário do cargo no mês de maio, motivado pelo caso VaideBet, no qual se tornou réu na Justiça de São Paulo. Desde então, o cargo é ocupado por Osmar Stabile, que assumiu a posição de forma interina.

