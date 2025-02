Brigas e agressões marcam votação de impeachment no Corinthians

Romeu Tuma Jr. e Augusto Melo discutiram durante votação - Foto: Reprodução/X/Identidade Corinthiana

Pela segunda vez, a convocação do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians para votar o impeachment de Augusto Melo da presidência não resultou em uma decisão final. A reunião realizada nesta segunda-feira, 20, no Parque São Jorge, começou às 18h (de Brasília) e, após uma votação dividida em duas etapas, foi suspensa por volta das 23h, sem que o processo tivesse prosseguido.

O rito de admissibilidade, que permitiria que o processo de impeachment avançasse, foi aprovado, mas a votação foi interrompida por diversas vezes devido a disputas internas. A decisão de suspender o pleito foi tomada pelo presidente do CD, Romeu Tuma Jr., com base no artigo 85 do estatuto do clube. De acordo com esse artigo, a votação poderia ser interrompida caso a metade mais um dos conselheiros presentes aprovasse a medida, o que ocorreu, principalmente, devido ao fato de que muitos conselheiros vitalícios precisavam deixar a sessão.

Durante a reunião, um forte desentendimento entre Romeu Tuma Jr. e Augusto Melo marcou a tentativa inicial de votar a admissibilidade do impeachment. O presidente do CD determinou que a votação fosse realizada por aclamação, com os conselheiros se levantando para indicar se concordavam com o prosseguimento. Essa decisão gerou revolta nos apoiadores de Melo, levando a uma troca de acusações e xingamentos, o que resultou na interrupção da sessão.

Após o conflito, as duas facções acordaram que a votação seria feita de forma secreta, com a assinatura dos conselheiros, e os votos seriam contabilizados com a ajuda do advogado de Augusto Melo, Ricardo Cury. No entanto, o processo foi novamente interrompido devido a discrepâncias na contagem dos votos. Com a presença de 13 votantes e apenas cinco cédulas disponíveis inicialmente, o processo foi adiado até que o número correto de cédulas fosse disponibilizado.

Após ajustes, a votação foi finalizada, e a admissibilidade foi aprovada por 126 votos a favor e 114 contra. A remarcação da continuidade do processo de impeachment de Augusto Melo está prevista para a próxima semana.