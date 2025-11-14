Menu
ESPORTES
TUDO PRONTO PARA O SENEGAL

Com Militão improvisado, Ancelotti testa nova linha defensiva

O Brasil enfrenta o Senegal em um amistoso neste sábado, 15, às 13h, em Londres

Marina Branco

Por Marina Branco

14/11/2025 - 9:57 h
Militão treinando pela Seleção Brasileira
Militão treinando pela Seleção Brasileira -

A Seleção Brasileira finalizou na manhã desta sexta-feira os últimos ajustes antes do amistoso contra Senegal, marcado para este sábado, 15, às 13h. O treino, realizado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, encerrou a preparação da equipe em Londres, e trouxe novidades para a próxima partida.

Ao longo da semana, o comandante italiano indicou a formação que deve utilizar. A principal novidade é Éder Militão, jogador do Real Madrid, atuando como lateral-direito, escolha pensada para reforçar o equilíbrio defensivo.

Com isso, o Brasil deve ir a campo com: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.

A estrutura geral repete a base utilizada na vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul no mês anterior. As mudanças ficam por conta das entradas de Ederson na vaga de Bento, Marquinhos substituindo Vitinho e Alex Sandro retornando ao time no lugar de Douglas Santos.

Como foi o treino

Na última sessão de treinamento antes do jogo, o técnico Carlo Ancelotti optou por uma atividade mais leve, a fim de reduzir o desgaste dos jogadores. A sessão teve presença liberada para familiares, amigos e convidados, criando um ambiente mais descontraído na véspera da partida.

A expectativa é de casa cheia no Emirates, com cerca de 60 mil torcedores acompanhando a partida deste sábado. Após o confronto com Senegal, o Brasil segue para Lille, onde encara a Tunísia na próxima terça-feira, 18.

x