Com nº 1 do mundo, Salvador recebe Brasileiro de Tiro com Arco

Marcos D’Almeida durante Jogos Olímpicos - Foto: Miriam Jeske/COB

Salvador vai sediar o 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. A competição será realizada entre os dias 25 e 28 de setembro e bateu recorde de inscrições. Serão mais de 250 atletas do país, entre eles, o arqueiro número 1 do mundo, Marcos D’Almeida. O evento é promovido pela Brasil Arco em parceria com a Federação Baiana de Arco e Flecha (FBAF) e conta com o patrocínio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

O Estádio de Pituaçu foi o local escolhido para receber os atletas de todas as regiões do Brasil. O público baiano pode aproveitar a competição para conhecer mais sobre o esporte e acompanhar de perto as performances de grandes nomes do tiro com arco nacional.

Renata Barros, presidente da FBAF, destacou a importância do evento para o estado. “Estamos muito orgulhosos de sediar uma edição tão especial do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco aqui em Salvador. Além de fortalecer o esporte na nossa região, o campeonato será uma grande vitrine para mostrar o talento dos nossos atletas e a capacidade da Bahia de organizar eventos de grande porte."

O evento contará com competições do arco recurvo, barebow e composto. Para Renata Barros, o campeonato não só promove o esporte, mas também incentiva novos praticantes. “Esperamos que essa competição inspire mais pessoas a praticarem o tiro com arco, especialmente os jovens, que podem encontrar no esporte uma nova paixão.”

| Foto: Divulgação

O presidente da Brasil Arco, João Cruz, também ressaltou o impacto positivo da realização do campeonato em Salvador. “A expectativa é enorme para este torneio, que não só celebra o talento dos nossos arqueiros, mas também marca os 50 anos do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Realizar esse campeonato na Bahia é muito significativo. O estado, com sua cultura rica e calorosa hospitalidade, está cada vez mais se consolidando como um importante polo esportivo. Trazer o Campeonato Brasileiro para Bahia é reforçar nosso compromisso de expandir o Tiro com Arco pelo Brasil, aproximando o esporte em mais regiões” afirmou o presidente da Brasil Arco.



A diretora da Sudesb, Susi Docio, reforçou o compromisso da Superintendência com o desenvolvimento de modalidades esportivas diversas. “Apoiar modalidades como o tiro com arco faz parte da nossa missão de fomentar o esporte em suas diversas formas na Bahia. Esse campeonato é uma grande chance de valorizar o talento dos atletas e inspirar a próxima geração de esportistas baianos.”

Os ingressos para o campeonato serão gratuitos, e o evento também contará com ações de divulgação da prática do tiro com arco para alunos de escolas públicas. As inscrições para participação no campeonato foram encerradas no dia 31 de agosto.