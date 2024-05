Comentarista coloca o Bahia na briga por Gabigol | A TARDE

Envolvido em uma grande polêmica após vestir a camisa do Corinthians, o atacante Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, deve deixar o Flamengo. O seu destino pode ser o Bahia, segundo o comentarista esportivo Renato Maurício Prado.

“Já existem pelo menos quatro clubes claramente interessados no Gabriel: o Bahia, do Rogério Ceni, que já foi treinador do Gabriel; o próprio Corinthians, embora o Augusto Melo agora dê uma certa esnobada, mas ele está a fim, se não tivesse a fim do Gabriel não teria feito todo o Carnaval do início do ano; o Grêmio, que o Renato Gaúcho treinou o Gabriel e gosta muito dele; e o clube que já fez contato com o Gabriel, que se chama Cruzeiro”, informou Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo do Uol.

Apesar dessa informação, o próprio jornalista informa que o Cruzeiro já fez uma proposta oficial ao jogador, e , caso aceite, o próximo passe é buscar o acordo com o time do Rio de Janeiro.

O nome de Gabigol já foi especulado no Tricolor no início de 2024. As associações se davam por conta de um possível reencontro com o técnico Rogério Ceni e o meia Everton Ribeiro, com quem já trabalhou no Flamengo.

