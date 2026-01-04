Como a briga de Popó e Wanderlei na Justiça foi resolvida por publis

Popó e Wanderlei em propaganda - Foto: Divulgação I Burger King

A Spaten Fight Night de 2025 teve em sua principal luta o momento mais marcante do evento, e que até hoje ganha desdobramentos. A confusão após o confronto entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, indicava um desdobramento nos tribunais, mas acabou tendo outro desfecho.

Surpreendentemente, em vez de ações judiciais prolongadas, os dois passaram a dividir campanhas publicitárias de alcance nacional, que geraram retorno financeiro e reposicionaram publicamente o episódio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que aconteceu?

A luta ocorreu no dia 27 de setembro, durante o Spaten Fight Night, em São Paulo. Wanderlei Silva foi desclassificado após a aplicação de golpes considerados ilegais no confronto de boxe, e Popó, tetracampeão mundial, foi declarado vencedor por nocaute técnico.

Logo após o anúncio do resultado, integrantes das duas equipes invadiram o ringue, dando início a uma briga generalizada. No episódio, Popó foi agredido por André Dida, técnico de Wanderlei e ex-lutador.

Popó e Wanderlei na Spaten Fight Night | Foto: Divulgação I Spaten Fight Night

Já Wanderlei Silva acabou nocauteado e desacordado após ser atingido pelas costas por Rafael Freitas, filho de Popó. A confusão teve ampla repercussão e levantou a possibilidade de desdobramentos judiciais imediatos.

Popó e Wanderlei na Justiça

Pouco depois do evento, o advogado Claudio Dalledone, representante de Wanderlei Silva, anunciou a intenção de processar Rafael Freitas, citando inclusive a possibilidade de enquadramento por tentativa de homicídio.

O próprio Wanderlei afirmou que não deixaria o caso passar sem providências legais. Do outro lado, Popó destacou ter sido agredido por André Dida, mas sinalizou publicamente disposição para uma conciliação.

Popó e Wanderlei na Spaten Fight Night | Foto: Divulgação I Spaten Fight Night

As publicidades

A mudança de cenário começou a se consolidar em 16 de outubro, quando Popó e Wanderlei apareceram juntos em uma campanha publicitária de uma hamburgueria de alcance mundial, exibida em rede nacional.

No comercial, os dois dividiram a cena em tom amistoso. Segundo apuração da revista Piauí, cada um teria recebido cachê de R$ 250 mil pela participação.

Após essa primeira ação, a dupla voltou a atuar em conjunto em um novo comercial, desta vez para uma rede varejista chinesa, reforçando a estratégia de utilização da imagem dos dois ex-lutadores no mercado publicitário.

Popó e Wanderlei na Spaten Fight Night | Foto: Divulgação I Spaten Fight Night

Popó e Wanderlei, hoje na casa dos 50 anos, já haviam encerrado suas atividades como atletas de alto rendimento. Ainda assim, o episódio ganhou proporções nacionais, tanto pela violência registrada quanto pela posterior exploração comercial do ocorrido.

Assim, as campanhas publicitárias simbolizaram o encerramento público do conflito, substituindo o embate judicial inicialmente previsto por uma solução de caráter mercadológico e, vale ressaltar, muito rentável para os lutadores.