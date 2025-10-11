Menu
HOME > ESPORTES
PAZ NO RINGUE

Popó e Werdum aparecem juntos após briga histórica; assista

Técnico do ex-UFC publicou vídeos e promoveu o reencontro nas redes sociais

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/10/2025 - 21:29 h | Atualizada em 11/10/2025 - 21:43
Imagem ilustrativa da imagem Popó e Werdum aparecem juntos após briga histórica; assista
-

Acelino "Popó" Freitas e Werdum se reencontraram duas semanas após a briga generalizada nos bastidores da luta entre o baiano e Wanderley Silva, que terminou com o ex-UFC desclassificado por golpes ilegais e confusão envolvendo as equipes.

O reencontro foi registrado neste sábado, 11, em um vídeo publicado por Rafael Cordeiro, técnico de grandes nomes do MMA como Mike Tyson e Wanderlei Silva, ao lado do empresário Pablo Marçal. Na gravação, ele celebrou a reconciliação e afirmou que "o esporte venceu".

Assista:

Apesar do reencontro, os lutadores mantêm versões diferentes sobre a briga. Fabrício Werdum afirmou que a equipe de Popó invadiu o ringue gritando e partiu para cima de seu grupo, e que a reação de sua equipe foi em defesa própria. Ele garantiu que tanto ele quanto Wanderlei foram agredidos.

O baiano, por sua vez, afirmou que Werdum e sua equipe iniciaram a confusão, chamando o ex-UFC de "covarde" e dizendo que ele tenta se vitimizar. Segundo o soteropolitano, as imagens da briga comprovariam sua versão. No fim da luta, o campeão pediu desculpas pelo ocorrido.

