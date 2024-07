Confederação Brasileira de Futebol lamenta morte de Barbosinha

Barbosinha durante a última edição da Copa 2 de Julho - Foto: Felipe Alves | Divulgação

A morte do ex-treinador Quintino Barbosa, nesta terça-feira, 16, deixou o futebol baiano de luto. Aos 59 anos, Barbosinha estava como coordenador técnico do Jacuipense. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e seu presidente Ednaldo Rodrigues, lamentaram o seu falecimento.

“A Confederação Brasileira de Futebol lamenta o falecimento do técnico Quintino Barbosa, aos 59 anos, ocorrido nesta terça-feira”, afirmou a nota. Ednaldo Rodrigues exaltou a paixão de Barbosinha pelo futebol.

Recebi com imensa tristeza a partida do treinador Barbosinha. Um estudioso do futebol e muito apaixonado pelo esporte. Uma perda dolorosa para todos nós Ednaldo Rodrigues - presidente da CBF

Barbosinha estava internado no Hospital das Clínicas, onde se recuperava após uma cirurgia para a retirada de um tumor no rim. Nos últimos tempos, ele sofreu com alguns problemas de saúde, que resultaram em internações. Em 2020, ele sofreu um mal súbito e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nobre de Cardiologia (Incardio), em Feira de Santana.