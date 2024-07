Versátil! Barbosinha já treinou dois times baianos ao mesmo tempo - Foto: Divulgação / Bahia de Feira | Divulgação / Juazeirense

O treinador Quintino Barbosa, também conhecido como Barbosinha, que morreu na manhã desta terça-feira, 16, revolucionou no futebol brasileiro por um momento na carreira em que comandou dois times da Bahia ao mesmo tempo.

A situação aconteceu no ano de 2014, quando o técnico esteve à frente do Bahia de Feira e da Juazeirense. Para administrar os trabalhos nos dois clubes, ele dividia a semana em duas: indo para uma equipe de segunda a quarta-feira e se dedicando a outra de quinta a domingo.

Início da história



Inicialmente, o desafio não estava nos planos de Barbosinha, porém, as questões familiares o fizeram encarar a missão. De acordo com uma entrevista feita por ele na época para o site UOL, os trabalhos a frente da Juazeirense já estavam rolando e o sentimento de saudade da mulher e filhos, que moravam em Feira de Santana, apertava cada vez mais.

Foi aí que o técnico solicitou sua saída para a diretoria do Cancão de Fogo e fechou com a equipe do Bahia de Feira. No entanto, o time de Juazeiro estava passando por uma má fase e fez uma proposta para que Barbosinha treinasse os dois planteis ao mesmo tempo. Sem pensar muito, ele aceitou a oferta, contanto que as equipes chegassem a um consenso.

O serviço duplo não durou por muito tempo e ele teve que escolher entre uma das equipes ao fim da temporada. No futebol baiano o comandante tem passagens por: Bahia de Feira, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina.