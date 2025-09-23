Conheça a equipe brasileira que cruzou linha de chegada 5h antes da 2ª

Equipe Brazil Multisport de corrida de aventura - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A corrida de aventura pode ver um feito inédito para o Brasil nesta semana. A equipe Brazil Multisport, atualmente segunda colocada no ranking mundial, disputa em Penticton, no Canadá, o Circuito Mundial de Corrida de Aventura, podendo trazer um título nunca antes conquistado pelo país.

Representando a Bahia, Camila de Araújo e Guilherme Pahl, do Vale do Capão, já estão em solo canadense desde o dia 10 de setembro para aclimatação, treinos e definição de estratégias. Serão 775 km percorridos ao longo de cinco dias, com trechos de trekking, ciclismo e remo, em meio a cenários naturais de alta exigência física e mental.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Dependendo do resultado aqui, podemos liderar o ranking. Estar em segundo já é uma conquista inédita para nosso país e estamos muito perto da liderança", destacou Camila.

A prova reunirá 60 equipes de 25 países, em um desafio que testa resistência, estratégia e união. Para os baianos, a experiência guarda semelhança com as competições na Chapada Diamantina, o que aumenta a confiança no desempenho.

Equipe Brazil Multisport de corrida de aventura | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A Brazil Multisport chega ao Canadá embalada pelo tetracampeonato do Circuito Sul-Americano de Aventura 2024, conquistado em fevereiro no Uruguai, além da vitória histórica na Malacara Race, válida pelo circuito mundial e realizada em Lençóis, na Chapada Diamantina.

Na ocasião, a equipe cruzou a linha de chegada mais de cinco horas antes da segunda colocada, a Estonian ACE Lasportiva. Agora, em território canadense, o objetivo é transformar a consistência dos últimos anos, que já contou com um terceiro e dois quartos lugares nos mundiais recentes, na tão sonhada liderança mundial.

Equipe Brazil Multisport de corrida de aventura | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal