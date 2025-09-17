2ª SSA Run Life mobiliza Salvador para corrida solidária em novembro

SSA Run Life mobiliza Salvador para corrida solidária - Foto: Divulgação

Salvador será novamente palco da SSA Run Life – Corra, Doe, Transforme. Em sua segunda edição, marcada para 9 de novembro, a corrida se consolida como um encontro entre esporte, bem-estar e solidariedade. A prova percorrerá as ruas dos bairros Rio Vermelho, Ondina e Barra, um dos circuitos mais tradicionais para corridas de rua na capital baiana. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site.

Promovida pelo Instituto de Urologia da Bahia (IUB), a SSA Run Life reforça o incentivo à prática de exercícios físicos e amplia sua relevância ao carregar um forte propósito social. Toda a renda arrecadada será destinada à Fundação Lar Harmonia, instituição sem fins lucrativos com mais de 30 anos de atuação em Salvador, reconhecida pelo trabalho de assistência médica, psicológica, emocional e social a famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento também chama a atenção para os cuidados com a saúde masculina, aproveitando o contexto do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A iniciativa mostra que o esporte é um aliado fundamental para o bem-estar e a prevenção de doenças, reforçando a importância de cuidar da saúde de forma integral.

Percurso

Neste ano, os participantes da SSA Run Life farão dois percursos, de 5 km e 10 km, com largada e chegada na praia do Rio Vermelho (em frente à Igreja de Santana), a partir das 6h, em direção à Barra. Durante todo o percurso da prova, haverá pontos de hidratação para os participantes. Para o percurso de 5 km, os corredores seguirão até Ondina, onde farão o retorno na Avenida Milton Santos. Já no percurso de 10 km, o retorno será no Farol da Barra.

“Mais do que incentivar a prática de exercícios físicos e promover saúde, nosso objetivo é fortalecer a solidariedade. Aproveitamos o Novembro Azul não apenas para reforçar a importância da prevenção e do autocuidado, mas também para mobilizar as pessoas em prol de uma causa maior, que é apoiar a Fundação Lar Harmonia, uma instituição que realiza um trabalho essencial junto à população de Salvador. Cada passo dado, cada quilômetro percorrido é também uma contribuição concreta para quem mais precisa”, afirma o urologista e cirurgião robótico Lucas Batista, um dos sócios do IUB.