Jogos da Juventude: baiana busca seguir na natação na categoria adulta

Foi por conta do colesterol alto que Paula Cristina da Silva, de 17 anos, mergulhou na natação e, hoje, está em sua quarta e última participação em disputas nacionais escolares. Atleta oriunda do projeto estadual Natação em Rede, apoiada pelo programa FazAtleta, acostumada a representar o estado nas competições escolares de base, moradora do bairro de Tancredo Neves e estudante da rede estadual de ensino, o objetivo da jovem atleta é levar a bandeira da Bahia para ainda mais pódios.

“Quero continuar evoluindo e representar meu estado em competições nacionais. No futuro, buscarei meu espaço em eventos internacionais. Quero conquistar cada vez mais resultados expressivos, inspirar outros jovens, pretos e da periferia a praticar esporte, seguir seus sonhos e construir uma sociedade melhor com cidadãos de bem”, conta Paula.

Com uma rotina apertada de treinos, que é dividida com a escola, a jovem coleciona uma lista de títulos, como melhor do ano em águas abertas 2021, campeã da Copa Brasil de Águas Abertas, campeã baiana, medalhista Norte-Nordeste, entre outras conquistas. Estar no 3º ano do ensino médio aumenta as pressões da estudante do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, que deve tomar uma série de decisões sobre o futuro e, por isso, aproveitou sua última oportunidade de participar dos Jogos da Juventude para viver tudo que o evento possibilita.

“Os Jogos da Juventude são uma experiência avassaladora para qualquer atleta. Tenho certeza que vou levar os Jogos para sempre em minha vida, porque, além de competir, jogar, nadar ou estar em quadra, é uma experiência que marca, ensina valores e pode abrir o caminho para o futuro de jovens atletas. É muito mais que uma competição. É, com certeza, uma experiência que transforma vidas”, pontua Paula.

Seus primeiros nados foram em 2017 através do projeto Natação em Rede, uma parceria entre o Governo do Estado da Bahia, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA). Paula seguiu então para os treinamentos da equipe de competição do Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE), clube que representa atualmente.

“Comecei a praticar natação por conta de um problema de saúde, de um colesterol alto. O médico indicou fazer algum exercício físico. Comecei na ginástica artística, mas logo me encontrei na natação. Minha trajetória foi bem difícil, bem árdua, por conta do bairro onde eu moro, que não oferece muita coisa. Então, tive que buscar fora, com essa força de vontade. Consegui conquistar alguns resultados que pra mim foram essenciais na minha carreira”, conta Paula.

A nadadora baiana diz que o projeto FazAtleta também foi um importante alicerce do Governo do Estado neste processo, além de todo suporte no colégio por meio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). “O projeto Faz Atleta tem sido fundamental na minha trajetória. Graças ao programa, pude ter acesso a melhoras condições de trem, equipamento e competições. Esse apoio me permitiu evoluir dentro da natação, conquistar resultados importantes e continuar acreditando no meu potencial. Sem o Fazatleta, muito desse espaço seria bem mais difícil de alcançar”.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, comemora como o Estado foi, está sendo e será muito importante na formação de Paula como atleta e cidadã. “É muito gratificante para nós como Estado e como pessoas vermos uma atleta como Paula chegar e onde também chegará graças às nossas políticas públicas da educação e do esporte. Isso representa uma conquista dos nossos programas de apoio aos atletas em diferentes frentes. Estaremos na torcida que Paula, com o FazAtleta principalmente, que é fundamental, siga sua carreira na natação profissional e traga ainda mais orgulho para a Bahia e para o Brasil”.

Paula é um dos principais nomes baianos nesta edição dos Jogos da Juventude não só por causa dos seus resultados expressivos, mas também seu apreço e valor à importância que o evento, o qual ela disputou três vezes, além do Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) uma vez, significa para o esporte brasileiro e baiano.

“A importância da competição é essencial para os atletas de base que estão começando agora e que querem trilhar seu caminho pelo meio do esporte. Minha vivência nos Jogos foi extremamente incrível, fiz amizades novas com pessoas de outros estados, conheci muitas culturas diferentes, muita gente diferente, aprendi coisas novas, e o principal, né, representei minha seleção, representei a Bahia, meu estado, de forma muito gratificante”, finaliza a nadadora.

Jogos da Juventude

Jogos da Juventude 2025 – A competição nacional está sendo realizada em 33 instalações esportivas (13 instalações simultâneas e 16 locais de competição), com cerca de 4.700 jovens atletas de todo o país – número recorde do evento -, e com a realização do COB. Ao todo, 20 modalidades serão disputadas até 25 de setembro, com a transmissão pelo canal do Time Brasil no Youtube e no Tik Tok Time Brasil.