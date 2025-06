Conheça a história de Filipe Luís, técnico do Flamengo, com o Chelsea

VALE LEI DO EX?

Filipe Luís pelo Chelsea - Foto: Reprodução I X

O Flamengo encontra o Chelsea nesta sexta-feira, 20, às 15h, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes - mas para o técnico do Rubro-Negro, o jogo é, na verdade, um reencontro. Filipe Luís, treinador flamenguista, jogou pelo Chelsea na temporada de 2014/15, voltando ao mesmo campo com os Blues uma década depois.

A passagem do flamenguista pelo Chelsea foi curta, mas ainda assim vitoriosa. Antes de chegar aos Blues, ele jogava pelo Atlético de Madrid, chegando a vencer o próprio Chelsea na Champions League.

Filipe chegou aos Blues para ocupar a lateral esquerda, vazia com a saída de Ashley Cole. Naquele momento, o lateral-direito Azpilicueta supria a falta no elenco, que viu na nova contratação uma saída. No entanto, ao chegar no Chelsea, o flamenguista não foi muito utilizado por Mourinho, técnico do clube na época, entrando em campo poucas vezes.

"Foi um privilégio vestir a camisa do Chelsea durante uma temporada. É verdade que, individualmente, não tive o rendimento que eu esperava, muito mais pelo mérito do jogador que competiu comigo, que era o Azpilicueta, que não deixou nenhuma brecha para eu poder ganhar minha posição", comentou Filipe em entrevista ao Globo Esporte.

Na temporada que jogou com o Chelsea, o brasileiro jogou apenas 26 jogos e fez somente um gol, de falta. Mesmo assim, colocou na prateleira uma Premier League e uma Copa da Inglaterra.

"Fui uma peça importante dentro dessa temporada e tenho um carinho muito grande pelo clube. Tenho muitos amigos ainda lá dentro, por mais que já tenham passado mais de 10 anos. E muitas coisas mudaram desde então, inclusive o dono, mas é um clube que eu tenho muito carinho", se declarou.

Agora, voltando a enfrentar o time, ele tenta quebrar o tabu que vem construindo desde que deixou os Blues, nos dois jogos disputados em que não conseguiu vencer o ex-clube. Pelo Atlético de Madrid, ele perdeu por 2 a 1 e empatou em 1 a 1 em dois jogos da Champions League de 2017. Com o Flamengo, é a primeira vez que Filipe reencontra o Chelsea fora das quatro linhas, como técnico de um clube.

A partida vale a liderança do Grupo D, já que ambos os clubes venceram suas respectivas estreias e empataram como líderes com três pontos cada.