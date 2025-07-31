Menu
INCLUSÃO

Conheça o Troféu Fita Azul, torneio que reúne netos e avós na piscina

Competição inicia nesta sexta-feira, 1º, em Salvador

Por Redação

31/07/2025 - 18:01 h
O Troféu Fita Azul, competição tradicional de natação, está de volta. Nesta sexta-feira, 1º, e no sábado, 2º, o torneio realizado pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) receberá 500 atletas federados de todas as idades para celebrar os 72 anos da entidade.

A Piscina Olímpica da Bahia, localizada na Avenida Bonocô, em Salvador, será o palco da competição, que é conhecida pelo seu caráter inclusivo, onde até mesmo netos e avós podem disputar a mesma prova.

“Esse troféu tem algo que é só nosso: ele junta gerações. A gente vai poder ver o neto competindo na mesma piscina que o avô. A gente preserva a história e projeta o futuro ao mesmo tempo”, afirmou Marco Antônio Lemos, presidente da FBDA.

"Para nós, da FBDA, isso representa o que sempre buscamos nesses 72 anos: manter o esporte vivo, acessível e conectado com as pessoas. E homenagear alguém como Frederico, que se dedicou tanto à natação, é uma forma de agradecer e inspirar os novos atletas”, concluiu o diririgente.

O Troféu Fita Azul também presta homenagem a Frederico Guilherme Caldas Argolo, referência histórica da natação baiana, que foi um dos primeiros atletas baianos a conquistar medalha na competição.

natação

x