ESPORTES
NOVIDADE

Conmebol anuncia mudança importante na Copa Sul-Americana; confira

Decisão da competição continental será no dia 22 de novembro

João Grassi

João Grassi

11/09/2025 - 18:34 h
Troféu da Copa Sul-Americana
Troféu da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, 11, uma mudança importante na Copa Sul-Americana. A grande final, que seria em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, agora será na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Fluminense e Atlético-MG são os brasileiros vivos na disputa pelo título continental.

Apesar da troca de sede, a entidade manteve a data da final: 22 de novembro. O estádio que o jogo será realizado, no entanto, não foi informado no comunicado oficial.

Segundo a Conmebol, o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na cidade boliviana, foi reprovado nas últimas inspeções para a partida. A entidade diz não haver tempo hábil para as obras necessárias para cumprir com o padrão de uma final única.

As quartas de final da Sul-Americana começam a ser disputadas na próxima semana. Na terça, 16, o Flu visita o Lanús na Argentina, enquanto o Galo enfrenta o Bolívar, na Bolívia, na quarta, 17.

Quartas de final da Copa Sul-Americana 2025

  • Alianza Lima x Universidad de Chile
  • Lanús x Fluminense
  • Bolívar x Atlético-MG
  • Independiente del Valle x Once Caldas

