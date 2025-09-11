NOVIDADE
Conmebol anuncia mudança importante na Copa Sul-Americana; confira
Decisão da competição continental será no dia 22 de novembro
Por João Grassi
A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, 11, uma mudança importante na Copa Sul-Americana. A grande final, que seria em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, agora será na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Fluminense e Atlético-MG são os brasileiros vivos na disputa pelo título continental.
Apesar da troca de sede, a entidade manteve a data da final: 22 de novembro. O estádio que o jogo será realizado, no entanto, não foi informado no comunicado oficial.
Segundo a Conmebol, o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na cidade boliviana, foi reprovado nas últimas inspeções para a partida. A entidade diz não haver tempo hábil para as obras necessárias para cumprir com o padrão de uma final única.
As quartas de final da Sul-Americana começam a ser disputadas na próxima semana. Na terça, 16, o Flu visita o Lanús na Argentina, enquanto o Galo enfrenta o Bolívar, na Bolívia, na quarta, 17.
Quartas de final da Copa Sul-Americana 2025
- Alianza Lima x Universidad de Chile
- Lanús x Fluminense
- Bolívar x Atlético-MG
- Independiente del Valle x Once Caldas
