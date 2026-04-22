Conmebol cogita fazer Copa América de 2028 junto com Olimpíadas

Taça da Copa América - Foto: Conmebol

A Conmebol voltou a discutir a possibilidade de realizar a Copa América fora da América do Sul - e ao mesmo tempo que uma das maiores competições do mundo. Durante o Congresso Ordinário da entidade, que será realizado nesta quinta-feira, 23, em Quito, dirigentes devem analisar de forma preliminar a realização da edição de 2028 novamente nos Estados Unidos.

A ideia segue o movimento recente de internacionalização do torneio, que já teve edições disputadas fora do continente, ampliando o alcance comercial e a visibilidade global da competição.

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Segundo informações da imprensa equatoriana, a tendência é repetir o modelo adotado nos últimos anos, com o país norte-americano como principal candidato a sede.

A Copa América de 2028 está prevista para o período entre junho e julho, respeitando a janela tradicional do calendário internacional das seleções. No entanto, o planejamento enfrenta um empecilho grande - a coincidência com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que também serão realizados a partir de julho do mesmo ano, no mesmo país.

A sobreposição de dois megaeventos esportivos no país exigiria uma operação complexa, especialmente em áreas como transporte, segurança e infraestrutura, que os Estados Unidos precisariam provar serem capazes de fornecer.

Ainda assim, a realização simultânea não é vista como impeditiva, mas sim como um fator que demanda organização antecipada entre autoridades esportivas e governamentais.

A definição sobre a sede ainda não foi tomada, mas a discussão no Congresso reforça a estratégia da Conmebol de expandir suas competições para além do continente, buscando novos mercados e maior retorno financeiro com a principal competição de seleções da América do Sul.