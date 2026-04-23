Conmebol libera R$ 1,5 bilhão em premiações para temporada 2026

Taça da Libertadores - Foto: Luis Acosta/AFP

A Conmebol prevê premiações bilionárias para clubes e seleções nesta temporada. Em Congresso realizado nesta quinta-feira, 23, em Quito, no Equador, a entidade aprovou o orçamento que detém o valor de US$ 316,5 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

O prêmio da Libertadores, por exemplo, teve um aumento de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) em relação ao ano passado, e o campeão deste ano pode acumular até R$ 200 milhões — 25 milhões de dólares (R$ 125 milhões) somente pela conquista da taça.

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Já na Sul-Americana, a equipe que se sagrar campeã vai receber 10 milhões de dólares (R$ 52,5 milhões) pelo troféu — o dobro disso será a premiação de toda a competição (20 milhões de dólares).

Os clubes receberão 340 mil dólares (R$ 1,75 milhão) por cada vitória na fase de grupos na Libertadores, cerca de 500 mil reais a mais em relação à temporada passada, enquanto, na Sul-Americana, serão pagos 125 mil de dólares (R$ 650 mil).

Durante o sorteio das competições que determinou os grupos de cada torneio, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, celebrou o aumento dos valores e destacou a final da Libertadores como a "premiação mais bem paga no mundo".

"Na noite ou na tarde (da final) vai ter um prêmio de US$ 25 milhões. Significa que temos aumentado constantemente aumentado o prêmio da final. Convertendo a final da Libertadores o prêmio mais bem pago do mundo", disse o dirigente durante cerimônia realizada em março.

Novo torneio

Além de premiações milionárias, a criação de uma terceira competição também faz parte dos planos desta temporada. A entidade estuda a formação da Copa Conmebol Conferências, novo torneio continental previsto para 2026, mas que, inicialmente, não terá participação dos clubes brasileiros.

Buscando fortalecer mercados menos competitivos e ampliar o alcance esportivo e financeiro, a ideia segue o modelo da Conference League, terceira competição europeia em importância no continente, atrás da Champions e Europa League.

A previsão de início do torneio foi definida entre fevereiro e março de 2027, com a participação de 32 clubes. De acordo com a imprensa equatoriana, a Conmebol avalia realizar a competição nos Estados Unidos.