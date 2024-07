Coordenador da base do Bahia destaca importância da Copa 2 de Julho

Breno Picolo, coordenador da base do Bahia. - Foto: Foto: Reprodução/Linkedin

No lançamento da Copa 2 de Julho Sub-15, realizado nesta quarta-feira, 19, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, Breno Picolo, coordenador administrativo da base do Bahia, destacou a relevância do torneio para os jovens atletas do clube.

"Esta competição é fundamental para o Bahia, faz parte do nosso calendário anual. É gratificante receber grandes equipes aqui em Salvador.Vamos disponibilizar nosso CT para outras equipes, enquanto jogaremos no CT Evaristo de Macedo. É uma excelente oportunidade para receber as melhores equipes do país", afirmou.

Picolo também revelou que o torneio servirá como preparação para o Campeonato Baiano do segundo semestre. "É uma preparação essencial para o segundo semestre, visando nossa participação no Campeonato Baiano. Há um mês tivemos a Copa Nike, e esta competição é parte integrante do desenvolvimento dos nossos jovens atletas no Esporte Clube Bahia", concluiu.