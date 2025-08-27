Menu
HOME > ESPORTES
DECISÕES!

Copa do Brasil: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira

Atlético-MG, Corinthians, Vasco e Botafogo estreiam nas quartas de final da competição

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 9:55 h
As quartas de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta semana com clássicos e jogos decisivos. Confira datas, horários, estádios e onde assistir todas as partidas.
-

A Copa do Brasil 2025 chega às quartas de final com emoção garantida. A fase inicial começa nesta quarta-feira, 27, com três confrontos marcantes: Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico x Corinthians e o clássico carioca Vasco x Botafogo. O duelo entre Bahia e Fluminense fecha os jogos de ida na quinta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.

O chaveamento até a final já está definido. Quem passar do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro enfrentará o vencedor de Corinthians e Athletico nas semifinais. Do outro lado, o time classificado entre Vasco e Botafogo medirá forças com o vencedor do duelo Bahia x Fluminense.

Na fase de quartas de final, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos foi definida por sorteio. Caso haja empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Veja os horários e onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 27:

Atlético-MG x Cruzeiro

  • Data e horário: 27/08, quarta-feira, 19h30
  • Estádio: Arena MRV
  • Onde assistir: Amazon Prime
  • Jogo de volta: 11/09, quinta-feira, 19h30 – Mineirão

Athletico x Corinthians

  • Data e horário: 27/08, quarta-feira, 21h30
  • Estádio: Ligga Arena
  • Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
  • Jogo de volta: 10/09, quinta-feira, 21h30 – Neo Química Arena

Vasco x Botafogo

  • Data e horário: 27/08, quarta-feira, 21h30
  • Estádio: São Januário
  • Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
  • Jogo de volta: 11/09, quinta-feira, 21h30 – Nilton Santos

Tags:

athletico Atlético-MG Bahia Botafogo Copa do Brasil 2025 corinthians Cruzeiro Fluminense jogos de ida Quartas de final transmissões vasco

