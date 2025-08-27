Copa do Brasil: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira

As quartas de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta semana com clássicos e jogos decisivos. Confira datas, horários, estádios e onde assistir todas as partidas. - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Copa do Brasil 2025 chega às quartas de final com emoção garantida. A fase inicial começa nesta quarta-feira, 27, com três confrontos marcantes: Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico x Corinthians e o clássico carioca Vasco x Botafogo. O duelo entre Bahia e Fluminense fecha os jogos de ida na quinta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.

O chaveamento até a final já está definido. Quem passar do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro enfrentará o vencedor de Corinthians e Athletico nas semifinais. Do outro lado, o time classificado entre Vasco e Botafogo medirá forças com o vencedor do duelo Bahia x Fluminense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na fase de quartas de final, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos foi definida por sorteio. Caso haja empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Veja os horários e onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 27:

Atlético-MG x Cruzeiro

Data e horário: 27/08, quarta-feira, 19h30

Estádio: Arena MRV

Onde assistir: Amazon Prime

Jogo de volta: 11/09, quinta-feira, 19h30 – Mineirão

Athletico x Corinthians

Data e horário: 27/08, quarta-feira, 21h30

Estádio: Ligga Arena

Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Jogo de volta: 10/09, quinta-feira, 21h30 – Neo Química Arena

Vasco x Botafogo