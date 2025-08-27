DECISÕES!
Copa do Brasil: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira
Atlético-MG, Corinthians, Vasco e Botafogo estreiam nas quartas de final da competição
Por Redação
A Copa do Brasil 2025 chega às quartas de final com emoção garantida. A fase inicial começa nesta quarta-feira, 27, com três confrontos marcantes: Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico x Corinthians e o clássico carioca Vasco x Botafogo. O duelo entre Bahia e Fluminense fecha os jogos de ida na quinta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.
O chaveamento até a final já está definido. Quem passar do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro enfrentará o vencedor de Corinthians e Athletico nas semifinais. Do outro lado, o time classificado entre Vasco e Botafogo medirá forças com o vencedor do duelo Bahia x Fluminense.
Na fase de quartas de final, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos foi definida por sorteio. Caso haja empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.
Veja os horários e onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 27:
Atlético-MG x Cruzeiro
- Data e horário: 27/08, quarta-feira, 19h30
- Estádio: Arena MRV
- Onde assistir: Amazon Prime
- Jogo de volta: 11/09, quinta-feira, 19h30 – Mineirão
Athletico x Corinthians
- Data e horário: 27/08, quarta-feira, 21h30
- Estádio: Ligga Arena
- Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
- Jogo de volta: 10/09, quinta-feira, 21h30 – Neo Química Arena
Vasco x Botafogo
- Data e horário: 27/08, quarta-feira, 21h30
- Estádio: São Januário
- Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
- Jogo de volta: 11/09, quinta-feira, 21h30 – Nilton Santos
