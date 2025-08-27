Gigante inglês mira Lucas Paquetá após fim de investigação por apostas

Convocado por Carlo Ancelotti, Lucas Paquetá é disputado por Tottenham, Manchester City e Crystal Palace. Meia do West Ham pode ser negociado por mais de R$ 220 milhões. - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Convocado por Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá também movimenta o mercado da Premier League. Segundo informações da rádio talkSport, o Tottenham surge como interessado no meia do West Ham, em busca de reforços após a saída de Eberechi Eze para o Arsenal e a lesão de James Maddison.

A concorrência, no entanto, promete ser pesada. O The Guardian aponta que Crystal Palace e Manchester City seguem atentos à situação do brasileiro. A imprensa inglesa destaca que qualquer negociação deve envolver cifras superiores a R$ 220 milhões.

Dentro de campo, Paquetá iniciou a temporada com três jogos pelo West Ham e já marcou um gol, na derrota por 3 a 2 para o Wolverhampton.

Pela Seleção, o meia não atua desde o empate em 1 a 1 com o Uruguai, em 19 de novembro de 2024. Ele ficou fora da última convocação de Dorival Júnior e também da primeira lista de Ancelotti. Agora, retorna para os duelos contra Chile, no dia 4 de setembro, e Bolívia, no dia 9. O treinador italiano admitiu que ainda está conhecendo o elenco brasileiro:

Não conheço o jogador pessoalmente e quero aproveitar a Data Fifa Carlo Ancelotti - técnico da Seleção Brasileira

Paquetá esteve envolvido em uma denúncia de má conduta relacionada a apostas, mas foi absolvido pela Justiça no fim de julho. A Comissão Reguladora concluiu que as acusações apresentadas pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) não foram comprovadas.

A agenda da Seleção ainda prevê amistosos em outubro: dia 10 contra a Coreia do Sul, em Seul, e dia 14 diante do Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, pela tradicional Copa Kirin — partidas que devem ser oficializadas em breve pela CBF.

Nas Eliminatórias, o Brasil soma 25 pontos e ocupa a terceira colocação, já garantido na Copa do Mundo de 2026, que será disputada em México, Estados Unidos e Canadá. A Argentina lidera a competição com 35 pontos.