ESPORTES

Copa do Mundo 2026: Confrontos da repescagem são definidos pela Fifa

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 20, em Zurique, na Suiça.

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/11/2025 - 9:41 h
Confrontos decidem as últimas vagas na Copa do Mundo 2026
Confrontos decidem as últimas vagas na Copa do Mundo 2026

A FIFA definiu, na manhã desta quinta-feira, 11, em Zurique, na Suíça, o sorteio da repescagem da Copa do Mundo 2026. 16 seleções europeias brigam por quatro vagas no Mundial, que será sediado por Canadá, México e Estados Unidos.

O torneio europeu ocorrerá entre os dias 26 a 31 de março de 2026, com jogo único nas semifinais e finais — aumentando ainda mais a dificuldade. As outras duas vagas restantes serão disputadas entre Bolívia, Congo, Jamaica, Iraque, Nova Caledônia e Suriname.

As seleções europeias em disputa na repescagem europeia são: Eslováquia, Irlanda, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Romênia, Suécia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte, Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polônia, País de Gales e República Tcheca.

Confrontos da repescagem europeias

  • Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia e Herzegovina (1 vaga)
  • Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia (1 vaga)
  • Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo (1 vaga)
  • Dinamarca x Macedônia do Norte | Repúplica Tcheca x Irlanda (1 vaga)
Imagem ilustrativa da imagem Copa do Mundo 2026: Confrontos da repescagem são definidos pela Fifa
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Confrontos da repescagem mundial (duas vagas)

  • Nova Caledônia/Jamaica vs RD Congo
  • Bolívia/Suriname vs. Iraque
Imagem ilustrativa da imagem Copa do Mundo 2026: Confrontos da repescagem são definidos pela Fifa
| Foto: Divulgação | FIFA

Copa do Mundo 2026

x