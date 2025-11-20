ESPORTES
Copa do Mundo 2026: Confrontos da repescagem são definidos pela Fifa
Sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 20, em Zurique, na Suiça.
Por Lucas Vilas Boas
A FIFA definiu, na manhã desta quinta-feira, 11, em Zurique, na Suíça, o sorteio da repescagem da Copa do Mundo 2026. 16 seleções europeias brigam por quatro vagas no Mundial, que será sediado por Canadá, México e Estados Unidos.
O torneio europeu ocorrerá entre os dias 26 a 31 de março de 2026, com jogo único nas semifinais e finais — aumentando ainda mais a dificuldade. As outras duas vagas restantes serão disputadas entre Bolívia, Congo, Jamaica, Iraque, Nova Caledônia e Suriname.
As seleções europeias em disputa na repescagem europeia são: Eslováquia, Irlanda, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Romênia, Suécia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte, Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polônia, País de Gales e República Tcheca.
Confrontos da repescagem europeias
- Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia e Herzegovina (1 vaga)
- Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia (1 vaga)
- Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo (1 vaga)
- Dinamarca x Macedônia do Norte | Repúplica Tcheca x Irlanda (1 vaga)
Confrontos da repescagem mundial (duas vagas)
- Nova Caledônia/Jamaica vs RD Congo
- Bolívia/Suriname vs. Iraque
