Copa do Mundo 2026: seleção troca de técnico a 4 meses do torneio
Treinador holandês renunciou para cuidar da saúde da filha
Por Lucas Vilas Boas
A quatro meses da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Curaçao anunciou nesta segunda-feira, 23, a saída do treinador Dick Advocaat, que comandou a equipe na classificação para a sua primeira Copa. A decisão partiu do próprio técnico, que se demitiu para se dedicar ao tratamento de saúde da filha.
"Sempre disse que a família vem antes do futebol. Portanto, essa é uma decisão natural. Sentirei muita falta de Curaçao, do seu povo e dos meus colegas. Estou orgulhoso dos meus jogadores, da minha equipe técnica e dos membros da diretoria que acreditaram em nós", escreveu Advocaat em nota oficial.
Aos 78 anos, o treinador assumiu Curaçao em janeiro de 2024 e esteve à frente em 19 jogos, 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, além da histórica classificação para a Copa do Mundo — se tornando a menor nação a disputar o torneio, com cerca de 160 mil habitantes.
O holandês Fred Rutten, que já comandou equipes como PSV e Feyenoord , assume o cargo. Curaçao integra o Grupo E ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Equador.
"É um momento difícil para Dick e desejo a ele e sua família muita força. Dick é um ícone do futebol mundial. É uma verdadeira honra dar continuidade ao seu trabalho. Conversei bastante com ele e sua equipe e seguirei o mesmo caminho. Curaçao pode esperar a mesma dedicação e comprometimento da minha parte", disse Fred Rutten, novo treinador da equipe.
