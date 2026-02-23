Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SURPRESA NO MUNDIAL

Copa do Mundo 2026: seleção troca de técnico a 4 meses do torneio

Treinador holandês renunciou para cuidar da saúde da filha

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/02/2026 - 21:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Copa do Mundo 2026: seleção troca de técnico a 4 meses do torneio
-

A quatro meses da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Curaçao anunciou nesta segunda-feira, 23, a saída do treinador Dick Advocaat, que comandou a equipe na classificação para a sua primeira Copa. A decisão partiu do próprio técnico, que se demitiu para se dedicar ao tratamento de saúde da filha.

"Sempre disse que a família vem antes do futebol. Portanto, essa é uma decisão natural. Sentirei muita falta de Curaçao, do seu povo e dos meus colegas. Estou orgulhoso dos meus jogadores, da minha equipe técnica e dos membros da diretoria que acreditaram em nós", escreveu Advocaat em nota oficial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aos 78 anos, o treinador assumiu Curaçao em janeiro de 2024 e esteve à frente em 19 jogos, 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, além da histórica classificação para a Copa do Mundo — se tornando a menor nação a disputar o torneio, com cerca de 160 mil habitantes.

Imagem ilustrativa da imagem Copa do Mundo 2026: seleção troca de técnico a 4 meses do torneio
| Foto: Reprodução / @TheBlueWaveFFK

Leia Também:

Oficial! Bahia anuncia transferência de volante para clube da China
CBF amplia prazo para contratações e clubes podem se reforçar após os estaduais
Jair Ventura lamenta não inscrever reforço argentino no Baianão e faz apelo

O holandês Fred Rutten, que já comandou equipes como PSV e Feyenoord , assume o cargo. Curaçao integra o Grupo E ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

"É um momento difícil para Dick e desejo a ele e sua família muita força. Dick é um ícone do futebol mundial. É uma verdadeira honra dar continuidade ao seu trabalho. Conversei bastante com ele e sua equipe e seguirei o mesmo caminho. Curaçao pode esperar a mesma dedicação e comprometimento da minha parte", disse Fred Rutten, novo treinador da equipe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x