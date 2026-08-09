Copa do Mundo 2027 no Brasil chega a 17 seleções classificadas

A classificação de Camarões elevou para 17 o número de seleções garantidas na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A vaga camaronesa foi confirmada neste domingo, 9, após a vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria, em Casablanca, no Marrocos, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações.

A competição continental é utilizada como torneio classificatório para o Mundial. Myriam Nyadjou marcou o único gol da partida aos 20 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de falta, e colocou Camarões pela terceira vez na história da Copa do Mundo Feminina. Nas duas participações anteriores, em 2015 e 2019, a equipe chegou às oitavas de final.

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Mundial já tem 17 seleções definidas

Além de Camarões, Argélia e Marrocos também asseguraram classificação pelo torneio africano. A última vaga direta do continente será definida no confronto entre Malawi e Gana. As equipes eliminadas nas quartas de final ainda terão uma oportunidade de chegar ao Mundial por meio da repescagem continental da Fifa.

Entre as 17 seleções já garantidas estão Brasil, Argélia, Marrocos, Camarões, Espanha, Alemanha, França, Dinamarca, Argentina, Colômbia, Nova Zelândia, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão.

O Brasil tem vaga assegurada automaticamente por ser o país-sede. A Espanha chega ao torneio como atual campeã mundial, enquanto Alemanha, França e Dinamarca conquistaram suas vagas pelo processo classificatório europeu.

Na América do Sul, Argentina e Colômbia já carimbaram o passaporte. A Nova Zelândia representa a Oceania, enquanto seis seleções asiáticas garantiram classificação: Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão.

Europa ainda define sete vagas

O processo de classificação da Uefa também está em andamento. A primeira fase já foi encerrada, e 32 seleções permanecem na disputa pela segunda etapa, que distribuirá sete vagas diretas para a Copa do Mundo de 2027 e mais uma vaga para a repescagem mundial.

Entre as equipes que ainda buscam a classificação estão a Inglaterra, bicampeã europeia e vice-campeã mundial em 2023, além de Holanda e Noruega.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil e terá 32 seleções. Com 17 vagas já preenchidas, restam 15 lugares a serem definidos pelos processos classificatórios das demais confederações.