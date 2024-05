Copa do Mundo Feminina: Fonte Nova tem melhor nota entre arenas | A TARDE

Em busca de sediar a primeira Copa do Mundo feminina na América do Sul, o Brasil tem uma candidatura vista de forma positiva para a FIFA, que anunciará a sede oficial no dia 17 de maio, na Tailândia. Nesta terça-feira, 8, a entidade divulgou as notas técnicas das possíveis sedes, com vantagem para o Brasil.

Concorrendo contra o trio Bélgica, Alemanha e Holanda, a Confederação Brasileira de Futebol teve uma nota 4, de 0 a 5, enquanto a outra candidata ficou com 3,7. Assim, o Brasil levou a melhor na primeira etapa, aumentando as suas forças para receber o mundial.

Entre os aspectos analisados, a Fifa avaliou os estádios, instalações para times e árbitras, acomodações, centros de mídia, locais para o FIFA Fan Festival e Comercial. Na contabilização total, o CBF teve uma nota melhor em quase todos os tópicos, menos instalações e centros.

Entre os estádios, o Brasil teve uma média de 3,7, avaliada entre 10 arenas em todo o território. A Arena Fonte Nova, em Salvador, teve a melhor nota entre os avaliados, com 3,9, assim como Mané-Garrincha, Beira-Rio e Arena de Pernambuco. Entretanto, o Maracanã, onde deve ocorrer a abertura e a final, ficou com 3,7 na avaliação.

Questionado pela reportagem do Portal A TARDE, o Diretor Geral da Sudesb, Vicente Neto, comentou sobre a vontade de tornar a Bahia uma sub-sede e garantiu que a candidatura foi muito bem recebida pela Confederação Brasileira de Futebol.

"A Candidatura foi muito bem recebida pela CBF, preenchemos os formulários que foram exigidos. Deu trabalho, mas agora é aguardar o anúncio. Tenho certeza que estamos bem nesta disputa com outros estados e que a Bahia será uma das sub-sedes" disse o Diretor.

A Bahia também receberá um amistoso da Seleção Brasileira feminina, que enfrentará a Jamaica. O confronto, ainda sem local definido, será no dia 4 de junho. Este será o último jogo do Brasil antes dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho.

Sobre a parceria, o Presidente da FBF, Ricardo Lima, garantiu estar muito contente e orgulhoso, agradecendo a confiança da Confederação Brasileira para que escolhessem Salvador como palco do duelo.

"Estamos muito felizes por mais essa conquista para o futebol baiano. Receber a Seleção Feminina em Salvador, para um amistoso de preparação para uma competição tão importante como os Jogos Olímpicos, é motivo de orgulho. Agradecemos à CBF, na pessoa do Presidente Ednaldo Rodrigues, pela escolha por nossa cidade", disse o Presidente.

