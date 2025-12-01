Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL NACIONAL NA PARADA

Copa Intercontinental: Flamengo conhece caminho para título mundial

Time carioca representa a América do Sul após bater o Palmeiras na final da Libertadores

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 16:30 h | Atualizada em 01/12/2025 - 16:49
Troféu da Copa Intercontinental
Troféu da Copa Intercontinental -

Campeão da Copa Libertadores em cima do Palmeiras no último sábado, 29, o Flamengo agora vai disputar a Copa Intercontinental, torneio que substitui o antigo Mundial de Clubes. O time carioca estreia no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, do México. A competição será disputada no Catar.

O duelo contra os mexicanos acontece somente três dias após o fim do Campeonato Brasileiro, em 7 de dezembro, sendo que o Rubro-Negro briga pelo título. A equipe comandada por Filipe Luís, no entanto, já pode se sagrar campeã se derrotar o Ceará nesta quarta-feira, 3, na penúltima rodada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Caso elimine o Cruz Azul e siga no Intercontinenal, o Flamengo vai encarar o campeão africano Pyramids, do Egito, em 13 dezembro. Quem passar desse confronto decide o título diante do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no dia 17.

Leia Também:

Padre interrompe missa após gol e brinca: “Será que foi do Flamengo?”
Vídeo: torcedor do Flamengo puxa cabelo de repórter da Globo ao vivo
Série A: Flamengo fica a um ponto do título após tropeço do Palmeiras

Datas da Copa Intercontinental

  • Dérbi das Américas da FIFA - 10 de dezembro: Cruz Azul x Flamengo (14h de Brasilia) - Estádio Ahmad Bin Ali
  • Copa Challenger da FIFA - 13 de dezembro: Pyramids FC x vencedor do Dérbi das Américas (14h) - Estádio Ahmad Bin Ali
  • Copa Intercontinental da FIFA - 17 de dezembro: Paris Saint-Germain x vencedor da Copa Challenge (14h) - Estádio Ahmad Bin Ali

Primeira edição

O novo formato da Copa Intercontinental começou em 2024. O Botafogo, representante da Conmebol, foi eliminado logo na estreia para o Pachuca.

A equipe mexicana ainda despachou o Al-Ahly, do Egito, antes de ser derrotada pelo atual campeão Real Madrid na grande final.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa Intercontinental flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Troféu da Copa Intercontinental
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Troféu da Copa Intercontinental
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Troféu da Copa Intercontinental
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Troféu da Copa Intercontinental
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x