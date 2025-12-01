Copa Intercontinental: Flamengo conhece caminho para título mundial

Troféu da Copa Intercontinental - Foto: Giuseppe Cacace | AFP

Campeão da Copa Libertadores em cima do Palmeiras no último sábado, 29, o Flamengo agora vai disputar a Copa Intercontinental, torneio que substitui o antigo Mundial de Clubes. O time carioca estreia no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, do México. A competição será disputada no Catar.

O duelo contra os mexicanos acontece somente três dias após o fim do Campeonato Brasileiro, em 7 de dezembro, sendo que o Rubro-Negro briga pelo título. A equipe comandada por Filipe Luís, no entanto, já pode se sagrar campeã se derrotar o Ceará nesta quarta-feira, 3, na penúltima rodada.

Caso elimine o Cruz Azul e siga no Intercontinenal, o Flamengo vai encarar o campeão africano Pyramids, do Egito, em 13 dezembro. Quem passar desse confronto decide o título diante do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no dia 17.

Datas da Copa Intercontinental

Dérbi das Américas da FIFA - 10 de dezembro: Cruz Azul x Flamengo (14h de Brasilia) - Estádio Ahmad Bin Ali

Copa Challenger da FIFA - 13 de dezembro: Pyramids FC x vencedor do Dérbi das Américas (14h) - Estádio Ahmad Bin Ali

Copa Intercontinental da FIFA - 17 de dezembro: Paris Saint-Germain x vencedor da Copa Challenge (14h) - Estádio Ahmad Bin Ali

Primeira edição

O novo formato da Copa Intercontinental começou em 2024. O Botafogo, representante da Conmebol, foi eliminado logo na estreia para o Pachuca.

A equipe mexicana ainda despachou o Al-Ahly, do Egito, antes de ser derrotada pelo atual campeão Real Madrid na grande final.