Copa NBA: Entenda tabela, formato de disputa e onde assistir

Os Lakers venceram a Copa NBA de 2023 - Foto: JEFF HAYNES/ AFP

O maior campeonato de basquete do Mundo, a "National Basketball Association", ou NBA, agora também é Copa. Desde o ano de 2023, a Liga criou um torneio durante a temporada regular, que aproveita os confrontos já formados e classifica oito franquias para o mata-mata, buscando o primeiro título da temporada.

A segunda edição da Copa NBA inicia nesta terça-feira, 12, com 16 equipes em ação, buscando estar presente na final, que ocorre no dia 17 de dezembro, na Arena T-Mobile, em Las Vegas.

As partidas serão transmitidas ao vivo do Disney+, Prime Video, NBA League Pass e ESPN no Brasil.

Leia mais:

>>Cebolinha quebra celular da esposa, Isa Ranieri, e é expulso de casa

>>Fim de contrato! Confira lista de jogadores que podem sair do Bahia

>>Diretor de futebol do Paraguai adota medida 'Anti-Messi'; entenda

Na temporada de estreia, o grande campeão foi o Los Angeles Lakers, de Lebron James, que derrotou o Indiana Pacers na final. No entanto, na volta para a pré-temporada, a equipe da Califórnia caiu na primeira fase e viu o Boston Celtics ser campeão.

Formato da Copa NBA

Com a presença de 30 franquias, a organização do evento criou seis grupos de cinco, sendo três da Conferência Leste e três do Oeste. Desta maneira, cada time enfrenta os adversários do grupo quatro vezes, sendo duas em casa e duas fora.

Após a primeira fase, oito equipes classificam-se ao mata-mata, sendo o líder de cada grupo e o segundo lugar de cada conferência. Nas decisões, os confrontos serão de jogos únicos, em 10 e 11 de dezembro. A semifinal e a final serão em Las Vegas, em 14 e 17 de dezembro.

Confira os grupos:

Grupo A do Leste: New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Charlotte Hornets

Grupo B do Leste: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors e Detroit Pistons

Grupo C do Leste: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Washington Wizards

Grupo A do Oeste: Minnesota Timberwolves, LA Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets e Portland Trail Blazers

Grupo B do Oeste: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz e San Antonio Spurs

Grupo C do Oeste: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies

Premiação

Na última edição, os jogadores do Los Angeles Lakers receberam o valor de US$ 500 mil cadam enquanto o vice-campeão ficou com US$ 200 mil. As duas franquias eliminadas nas semifinais receberam US$ 100 mil, e quem caiu nas quartas, US$ 50 mil. Além disso, há prêmio de MVP da disputa e um time ideal do torneio.

Jogos desta terça-feira, 12:

21h- Hornets x Magic

21h- Heat x Pistons

21h- Hawks x Celtics

21h30- Knicks x 76ers

22h- Raptors x Bucks

23h- Suns x Jazz

00h- Wolves x Blazers

00h- Mavs x Warriors