HISTÓRICO

Corinthians vence o Gotham e vai à final do Mundial Feminino

Gol de Gabi Zanotti no fim garante vitória por 1 a 0 em Londres

Redação

Por Redação

28/01/2026 - 12:33 h

Gabi Zanotti marca gol pelo Corinthians contra o Gotham FC na semifinal do Mundial de Clubes Feminino
Gabi Zanotti marca gol pelo Corinthians contra o Gotham FC na semifinal do Mundial de Clubes Feminino -

Em Londres, o Corinthians garantiu um lugar histórico na decisão do primeiro torneio mundial de clubes do futebol feminino organizado pela Fifa. Atuando na semifinal da Copa dos Campeões, a equipe paulista derrotou o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0, nesta terça-feira, e assegurou presença na grande final da competição.

O gol que definiu a classificação saiu apenas na reta final da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, Gabi Zanotti balançou as redes e confirmou a vitória corintiana, em um duelo equilibrado disputado em solo inglês.

Com o resultado, o Brasil terá um representante na decisão do torneio, que reúne os campeões continentais da última temporada. A final está marcada para domingo, 1, às 15h, no Estádio Emirates, casa do Arsenal, também em Londres.

O adversário do Corinthians na disputa pelo título ainda será definido. Ele sairá do confronto entre Arsenal, da Inglaterra, e ASFAR, do Marrocos, que se enfrentam ainda nesta terça-feira para decidir a outra vaga na final.

