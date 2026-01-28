HISTÓRICO
Corinthians vence o Gotham e vai à final do Mundial Feminino
Gol de Gabi Zanotti no fim garante vitória por 1 a 0 em Londres
Por Redação
Em Londres, o Corinthians garantiu um lugar histórico na decisão do primeiro torneio mundial de clubes do futebol feminino organizado pela Fifa. Atuando na semifinal da Copa dos Campeões, a equipe paulista derrotou o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0, nesta terça-feira, e assegurou presença na grande final da competição.
O gol que definiu a classificação saiu apenas na reta final da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, Gabi Zanotti balançou as redes e confirmou a vitória corintiana, em um duelo equilibrado disputado em solo inglês.
Com o resultado, o Brasil terá um representante na decisão do torneio, que reúne os campeões continentais da última temporada. A final está marcada para domingo, 1, às 15h, no Estádio Emirates, casa do Arsenal, também em Londres.
O adversário do Corinthians na disputa pelo título ainda será definido. Ele sairá do confronto entre Arsenal, da Inglaterra, e ASFAR, do Marrocos, que se enfrentam ainda nesta terça-feira para decidir a outra vaga na final.
