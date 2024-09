Corinthians vence São Paulo e sai na frente na final do Brasileirão

Jogadoras do Corinthians comemorando - Foto: Rodrigo Gazzanel | Agência Corinthians

No duelo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino, São Paulo e Corinthians se enfrentaram na manhã deste domingo, 15, no Morumbis. Favorita para o duelo, a equipe alvinegra aplicou 3x1 nas 'Soberanas', que estão na final pela primeira vez. O segundo jogo será no próximo domingo, 22, às 10h, na Neo Química Arena.

Na busca pelo quinto título brasileiro consecutivo, o Corinthians contou com Vic Albuquerque, que marcou duas vezes, e Millene para sair na frente e levar a vantagem para casa. O gol da equipe tricolor foi marcado por Ariel Godoy, que descontou nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado coloca o Corinthians com uma mão na 6ª taça da sua história. Entretanto, para o São Paulo mudar o cenário, precisa ganhar o jogo por três gols de diferença. Em caso de um resultado com dois de vantagem para as Soberanas, a decisão vai para os pênaltis.

Para a decisão, o Morumbis contou com mais de 28 mil torcedores no estádio, um público que foi histórico para o futebol feminino.