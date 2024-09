Técnico do Corinthians é expulso por agredir gandula no Brasileirão; veja

Ramón Díaz durante treino com o Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Na derrota do Corinthians diante do Botafogo, por 2x1, na noite deste sábado, 14, o treinador Ramón Díaz, do Timão, foi expulso após agredir um gandula. Nos minutos finais do confronto, o português se irritou com a demora na reposição de bola, dando uma cotovelada no mesmo. Imediatamente, o juiz mostrou cartão para o comandante, que desfalcará a equipe paulista na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o ocorrido, Ramón Díaz se desculpou pela atitude em coletiva de imprensa, justificando a "tensão" que tinha no duelo.

Lamento o que se passou com o gandula, a tensão é muito grande, peço desculpas, peço desculpas a todos, uma coisa que nunca me aconteceu, mas a tensão era muito grande", disse Ramon.

Com o resultado, o Corinthians foi ultrapassado pelo Vitória na tabela, indo para a 18ª colocação, enquanto o Leão agora é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O próximo duelo do Brasileirão, com a ausência de Ramon, será contra o Atlético-Go, no sábado, 21, na Neo Química Arena.