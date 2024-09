Vitória vê chance de rebaixamento diminuir após bater o Atlético-GO

Vitória vê chance de rebaixamento diminuir - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Na luta contra o rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória conseguiu vencer o Atlético-GO neste sábado, 14, por 2x0 e vê a chance de descenso diminuir. Com o resultado, o Leão chegou aos 25 pontos, ultrapassando o Corinthians e ficando na 17ª colocação, sendo a primeira equipe dentro da zona.

De acordo com o Departamento de matemática da UFMG, agora o rubro-negro tem 38.1% de probabilidade de disputar a Série A na temporada de 2025. Anteriormente, a chance era de apenas 24.7, tendo em vista que o Leão vinha de quatro jogos sem conseguir vencer.

Na disputa, o Dragão vive uma situação quase impossível de ser revertida, com 97.9% de ser rebaixado. A segunda maior possibilidade é do Cuiabá, 19º colocado, com 70.6%. O Corinthians, por sua vez, apesar de ter sido ultrapassado pelo Vitória, tem 38.5% de chance de permanência.

O próximo duelo do Leão, pela 27ª rodada da competição, será no sábado, 21, no Barradão, às 16h.