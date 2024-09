Matheusinho volta de lesão e decide para o Vitória: "Dá confiança"

Matheusinho celebra segundo gol o Vitória sobre o Atlético-GO - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória levou a melhor no duelo entre times do Z-4 e bateu o Atlético-GO por 2 a 0 na tarde deste sábado, 14. A partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão foi realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e contou com gols de Alerrandro, no primeiro tempo, e Matheusinho, na etapa final.

Em entrevista após a partida, Matheusinho lembrou que acabou de voltar de lesão e disse estar feliz por ter ajudado a equipe. No momento do gol do camisa 30, o Vitória estava sendo pressionado pelos donos da casa.

“Eles iam dominando, mas era o natural, porque a gente estava ganhando. Graças a Deus consegui matar o jogo, fui feliz no chute. Voltei de lesão, tratei esses dias, então estou muito feliz por ajudar a equipe”, contou Matheusinho ao Premiere.

Vitória muito importante para a gente, dá confiança Matheusinho - meia do Vitória

O próximo compromisso do Vitória é contra o Juventude e está marcado para as 16h de sábado, 21, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão.

