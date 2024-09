Carpini celebra "alternativas" e valoriza torcida: "Não podem nos abandonar"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória conquistou, na tarde deste sábado, 14, o terceiro triunfo fora de casa neste Brasileirão. O Leão contou com gols de Alerrandro e Matheusinho para bater o Atlético-GO por 2 a 0, em jogo da 26ª rodada realizado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini explicou as mudanças que fez na equipe, celebrou as novas alternativas que ganhou dentro do elenco e valorizou a festa do torcedor no embarque da delegação, em Salvador.

“Sempre deixei claro que dentro do elenco precisávamos ter alternativas que me dessem variações táticas, de plataformas de jogo, do que a gente acreditava. E por diversas vezes falei que eu estava fazendo aquilo que eu não acreditava, mas que era necessário e para aquele momento foi bom, surtiu efeito. A gente precisava de recuperação, competir mais, aparar arestas dentro do que a gente tinha dentro do elenco. Muito se falou de jogar 4-3-3, 4-2-3-1, mais meias, com mais atacantes, mas quais eram as opções?”, questionou Carpini.

Barradão pulsa, é diferente, torcida muito participativa. Eles não podem nos abandonar. Thiago Carpini - técnico do Vitória

O comandante rubro-negro contou com o retorno de Matheusinho, que se recuperou de lesão e, mais uma vez, foi decisivo para o Vitória. O camisa 30 atuou centralizado e marcou o gol que carimbou mais três pontos para o Leão.



“Matheusinho treinou a semana toda fazendo a função onde enxergo ele nesse momento. Não uma função de ponta, de fora para dentro, comportamentos que a gente obrigava sem a bola. Ele se mostrou recuperado e querendo ajudar. Tem identificação. A gente ressalta a participação, gol, o jogo que fez”, explicou o treinador.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Juventude e está marcado para as 16h de sábado, 21, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão.