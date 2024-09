Piastri vence GP do Azerbaijão; McLaren lidera entre construtores

Pódio do GP do Azerbaijão - Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo, 15, nas ruas de Baku, com o atual campeão, Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, na quinta posição, atrás de seu principal rival pelo título, Lando Norris (McLaren), em quarto.

Completaram o pódio o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em segundo, e o britânico George Russell (Mercedes), terceiro.

Com o resultado, a McLaren ultrapassa a Redbull e agora lidera a corrida de construtores. Enquanto a equipe britânica soma 476 pontos, os adversários estão com 456. A Ferrari vem na 3ª colocação, com 425 pontos somados até aqui.