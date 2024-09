Bahia recebe Atlético-MG desfalcado; saiba possível escalação

Paulinho não joga contra o Bahia - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Bahia volta a campo na noite deste domingo, 15, contra o Atlético-MG, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Na busca pela classificação direta para a Libertadores, o Esquadrão recebe o Galo, que não poderá contar com quatro jogadores para o duelo.

O treinador Gabriel Milito resolveu poupar quatro jogadores, além de sofrer uma baixa por lesão, são eles: o zagueiro Alonso, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o meia Alan Franco, o atacante Paulinho e o volante Otávio, respectivamente.

Leia mais:

>>CBF e Federação Alagoana de Futebol parabenizam FBF pelos 111 anos

>>Brasileiro feminino: São Paulo e Corinthians iniciam disputa do título

>>Vitória vê chance de rebaixamento diminuir após bater o Atlético-GO

A decisão já leva em consideração o duelo das quartas de final da Libertadores, onde o Atlético enfrentará o Fluminense, na quarta-feira, 18, no Maracanã. Segundo informações divulgadas pelo Galo, os atletas seguem cumprindo a programação da comissão técnica e preparação física para controle de carga.

Além dos novos desfalques, a equipe mineira já enfrenta a ausência de outros atletas que cumprem uma função fundamental no clube. Vargas se recupera de uma lesão na panturrilha com a seleção chilena, Zaracho realizou uma cirurgia de hérnia e Alisson se mantém no tratamento da contusão muscular na coxa esquerda.

Desta maneira, o Atlético deve escalar uma equipe mais alternativa para o duelo diante do Bahia, com: Everson; Mariano, Fuchs, Lyanco e Rubens; Fausto Vera, Battaglia, Scarpa e Bernard; Palacios e Hulk.