CBF e Federação Alagoana de Futebol parabenizam FBF pelos 111 anos

Federação Bahiana de Futebol completou 111 anos de fundação - Foto: Divulgação | FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) celebrou neste sábado, 14, 111 anos de fundação. A entidade recebeu felicitações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e ex-presidente da FBF, ressaltou seu orgulho em fazer parte da história de uma das federações mais antigas do país.

Leia mais:

>> Vitória vence, afunda o Atlético-GO e ganha fôlego na briga contra o Z-4

>> LALIGA: Vini e Mbappé marcam de pênalti, e Real Madrid vence Real Sociedad

>> Premier League: City vence Brentford e Liverpool perde para o Forest

“Gostaria de parabenizar todos os torcedores, dirigentes e funcionários que passaram pela Federação neste mais de 100 anos de história e ajudaram a construir toda a grandeza dessa instituição centenária. Me orgulho muito de ter sido diretor, vice-presidente e presidente desta entidade que está marcada no coração do povo da Bahia”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

Já a FAF, por meio do presidente Felipe Feijó, exaltou o trabalho feito pela FBF no fortalecimento do futebol baiano.

Tem sido um prazer dividir a jornada na busca por um futebol brasileiro melhor Felipe Feijó - presidente da Federação Alagoana de Futebol

“Desde sua fundação, a FBF tem sido um exemplo de comprometimento e excelência, promovendo campeonatos que valorizam o talento e a paixão dos atletas e clubes da Bahia. A representação de seus filiados é um testemunho do impacto positivo que a FBF exerce no desenvolvimento do futebol em sua região”, complementou Feijó.