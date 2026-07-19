Corpo de jornalista esportivo é encontrado carbonizado em zona rural

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O jornalista esportivo Luigi Esposito, conhecido como Luca, de 53 anos, foi encontrado morto neste sábado, 18, com o corpo carbonizado. A vítima foi assassinada tiros em uma área rural no sul da Itália.

Autoridades localizaram o homem já sem vida, após serem acionadas para conter um incêndio em uma área aberta no município de Eboli, na região de Salerno.

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O veículo de Luca estava abandonado nas proximidades do local em que o corpo estava, em uma região distante de onde morava. O carro auxiliou as autoridades na identificação da vítima.

A polícia está investigando o caso e, até o momento, não há informações sobre autoria e motivação.

Quem era Luigi Esposito?

Funcionário de uma agência ambiental, Luca era conhecido pelo trabalho como jornalista esportivo que exerceu por mais de 10 anos, no qual atuava assinando artigos como colunista e como comentarista para transmissões da Série C italiana de futebol.

Ele jornalista trabalhou no jornal La Città di Salerno, na emissora de TV Ottochannel e administrou o site de notícias de futebol Tuttosalernitana.com.