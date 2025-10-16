Corredor rubro-negro: torcida empurra Vitória na chegada ao Ba-Vi

Torcida fez bonito no corredor rubro-negro - Foto: Gabriel Freitas I Portal MASSA!

A torcida rubro-negra não decepcionou. Mesmo na labuta para o time não ser rebaixado na Série A do Brasileirão, milhares de torcedores do Vitória compareceram em peso e fizeram o famoso 'Corredor Rubro-Negro' na recepção aos jogadores para o último Ba-Vi da temporada 2025 nesta quinta-feira, 16, no estádio Barradão.

Como flagrado pela equipe de reportagem do Portal MASSA!, a torcida do Leão deixou os arredores do Barradão tomados pelas cores vermelho e preto: com fumaça, bandeiras e tudo que tem direito.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A multidão rubro-negra arrepiou o entorno do estádio com gritos de guerra para despertar o Leão, que vem de derrota para o Vasco na última rodada da elite nacional.

Torcida fez um show de bandeirões e fumaça | Foto: Gabriel Freitas I Portal MASSA!

Com expectativa de estádio completamente lotado, o Colossal chega ao clássico baiano com a necessidade de ganhar, já que o Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, venceu o Corinthians na última quarta-feira (15) e abriu seis pontos para o Rubro-Negro.

Já o Bahia, segue invicto em Ba-Vis na atual temporada. Com o intuito de se aproximar do G-4 da Série A, também precisa ganhar para ultrapassar o Botafogo, em 5º, e colar no Mirassol.