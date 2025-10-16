Menu
ESPORTES
CONVOCADOS PARA O CLÁSSICO

Joia do Bahia com multa de R$ 1 bilhão é relacionado no Ba-Vi; veja lista

Tricolor entra em campo contra o Vitória para encostar no G-4 do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/10/2025 - 19:28 h
Jogadores do Bahia na Arena Fonte Nova
Jogadores do Bahia na Arena Fonte Nova

O técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas do Bahia para o clássico Ba-Vi, marcado para logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é o atacante Ruan Pablo, que se recuperou de um estiramento muscular na coxa e volta a ser opção contra o Vitória após ser convocado para a Seleção Brasileira sub-17.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Willian José e Gilberto desfalcam o Tricolor, que volta a contar com Santiago Arias, Rodrigo Nestor, Sanabria e Gabriel Xavier. Os jogadores cumpriram suspensão automática no duelo contra o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

Se recuperando de uma cirurgia do câncer na tireóide, o meia Everton Ribeiro, como previsto, também é uma das ausências.

Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Ruan Pablo em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Confira a lista de relacionados:

  • Ronaldo, Victor e Danilo Fernandes;
  • Iago Borduchi, Zé Guilherme e Santiago Arias;
  • Kanu, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e David Duarte;
  • Cauly, Acevedo, Jean Lucas, David Martins, Sidney, Michel Araujoo, Vitinho, Rodrigo Nestor, Rezende;
  • Ademir, Tiago, Kayky, Sanabria, Ruan Pablo, Kauê Furquim.

x