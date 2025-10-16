CONVOCADOS PARA O CLÁSSICO
Joia do Bahia com multa de R$ 1 bilhão é relacionado no Ba-Vi; veja lista
Tricolor entra em campo contra o Vitória para encostar no G-4 do Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas
O técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas do Bahia para o clássico Ba-Vi, marcado para logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é o atacante Ruan Pablo, que se recuperou de um estiramento muscular na coxa e volta a ser opção contra o Vitória após ser convocado para a Seleção Brasileira sub-17.
Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Willian José e Gilberto desfalcam o Tricolor, que volta a contar com Santiago Arias, Rodrigo Nestor, Sanabria e Gabriel Xavier. Os jogadores cumpriram suspensão automática no duelo contra o Flamengo, na Arena Fonte Nova.
Se recuperando de uma cirurgia do câncer na tireóide, o meia Everton Ribeiro, como previsto, também é uma das ausências.
Confira a lista de relacionados:
- Ronaldo, Victor e Danilo Fernandes;
- Iago Borduchi, Zé Guilherme e Santiago Arias;
- Kanu, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e David Duarte;
- Cauly, Acevedo, Jean Lucas, David Martins, Sidney, Michel Araujoo, Vitinho, Rodrigo Nestor, Rezende;
- Ademir, Tiago, Kayky, Sanabria, Ruan Pablo, Kauê Furquim.
📋 Saiu a lista! Técnico @rogerioceni convocou 25 atletas pro clássico desta noite. Leia mais no app EC Bahia ou no site oficial ➡️ https://t.co/8b4tdq04nA #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/KDAAMCYvPv— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 16, 2025
