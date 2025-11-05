SOLIDARIEDADE
Corrida colorida faz de Salvador um verdadeiro carnaval fora de época
Evento beneficente reuniu mais de quatro mil participantes no calçadão de Patamares
Por Lucas Vilas Boas
A sétima edição da Corrida Colorida do Martagão Gesteira será realizada neste domingo, 9, no calçadão de Patamares, em Salvador. O evento reúne mais de quatro mil participantes e tem todo o valor das inscrições destinado ao Hospital Martagão Gesteira, referência em atendimento pediátrico no Norte e Nordeste.
A prova conta com duas modalidades: uma competitiva, com percurso de cinco quilômetros e premiação para os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, e outra festiva, de quatro quilômetros, voltada ao público em geral.
Esta última inclui estações com pó colorido ao longo do trajeto e distribuição de medalhas para todos os inscritos. Após a corrida, haverá apresentação musical da banda Alakorô.
"Esse resultado evidencia, mais uma vez, que a sociedade baiana está de mãos dadas com o Martagão. É, de fato, um patrimônio do estado e que deve ser preservado, justamente por ser um local onde milhares de famílias têm encontrado acolhimento, tratamento e cura”, destaca o diretor médico da instituição, o pediatra Ian Simões.
Mantido pela Liga Álvaro Bahia, o hospital oferece 27 especialidades médicas e é o único da Bahia a realizar transplantes de medula óssea pediátricos pelo SUS. Em dezembro de 2024, a unidade recebeu a certificação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que atesta a qualidade e a segurança no atendimento.
