SOLIDARIEDADE

Corrida colorida faz de Salvador um verdadeiro carnaval fora de época

Evento beneficente reuniu mais de quatro mil participantes no calçadão de Patamares

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/11/2025 - 19:30 h
Corrida Colorida do Martagão Gesteira
Corrida Colorida do Martagão Gesteira

A sétima edição da Corrida Colorida do Martagão Gesteira será realizada neste domingo, 9, no calçadão de Patamares, em Salvador. O evento reúne mais de quatro mil participantes e tem todo o valor das inscrições destinado ao Hospital Martagão Gesteira, referência em atendimento pediátrico no Norte e Nordeste.

A prova conta com duas modalidades: uma competitiva, com percurso de cinco quilômetros e premiação para os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, e outra festiva, de quatro quilômetros, voltada ao público em geral.

Corrida Colorida do Martagão Gesteira
Foto: Divulgação

Esta última inclui estações com pó colorido ao longo do trajeto e distribuição de medalhas para todos os inscritos. Após a corrida, haverá apresentação musical da banda Alakorô.

"Esse resultado evidencia, mais uma vez, que a sociedade baiana está de mãos dadas com o Martagão. É, de fato, um patrimônio do estado e que deve ser preservado, justamente por ser um local onde milhares de famílias têm encontrado acolhimento, tratamento e cura”, destaca o diretor médico da instituição, o pediatra Ian Simões.

Mantido pela Liga Álvaro Bahia, o hospital oferece 27 especialidades médicas e é o único da Bahia a realizar transplantes de medula óssea pediátricos pelo SUS. Em dezembro de 2024, a unidade recebeu a certificação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que atesta a qualidade e a segurança no atendimento.

Corrida Colorida do Martagão Gesteira

