Corrida gratuita em Salvador no Dia do Trabalhador; veja como participar

O Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, terá uma agenda diferente para os corredores de Salvador. Com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), será realizado o "Treinão da Classe Trabalhadora — Pelo Fim da Escala 6x1".

O evento contará com uma corrida de 5 km com largada marcada para o IBR, em Ondina, rumo ao Farol da Barra. A programação terá início às 6h, organizada pela Federação Baiana de Atletismo (FBA). A corrida e a caminhada têm como objetivo reunir cerca de 5 mil pessoas de diferentes faixas etárias.

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Inscrições para o evento

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio dos sites das centrais sindicais, como a CTB, CUT, UGT, Novo Centro, CSB e Força

Kits de corrida

Os participantes receberão um kit contendo camisa e número de identificação, que poderá ser retirado em troca de 1 kg de alimento não perecível.

A distribuição dos kits será realizada nesta quinta-feira, 29, e na sexta-feira, 30, no Estádio de Pituaçu, das 10h às 17h.

Durante a corrida, os participantes terão acesso a água para hidratação e, ao final do trajeto, receberão um kit lanche e medalhas de participação. O percurso contará com ambulâncias de prontidão, garantindo a segurança e o suporte necessário.

Programação complementar

Logo após a ação, acontecerá no Largo do Farol da Barra um aulão de ginástica com professores e alunos do Projeto Estação Ginástica, iniciativa que oferece aulas gratuitas no Estádio de Pituaçu com apoio da Sudesb.

No mesmo local, das 8h às 12h, ocorrerá a programação do Dia do Lazer, voltada para o público infantil, com brinquedos, jogos educativos e pintura facial. Estarão à disposição 16 profissionais, sendo seis professores e 10 agentes de lazer.