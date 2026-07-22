Craque da Argentina avança com time da Série A por R$ 115 milhões

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Meia que chegou até a final da Copa do Mundo 2026 com a Argentina, Thiago Almada está perto de reforçar o Flamengo para disputar o Brasileirão. O clube carioca avançou nas negociações junto ao Atlético de Madrid, da Espanha, para contratar o jogador.

A tendência é que o contrato seja fechado entre 20 milhões de euros (R$ 115,5 milhões), que foi o valor oferecido pelo River Plate, e 28 milhões de euros (R$ 161,8 milhões). O Rubro-Negro já tem um acordo verbal com os representantes do atleta, e agora busca acertar detalhes da negociação.

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Almada recusou propostas da Rússia, Ucrânia e Arábia Saudita antes da Copa do Mundo, e priorizava continuar na Europa, mas, sem ofertas vantajosas, ele passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano.

Se acertar a contratação do argentino, o Flamengo vai vencer a concorrência do River Plate, que chegou a ficar perto da contratação e otimista pelo negócio. Almada será o nome mais badalado do time carioca nesta janela de transferências, apesar da equipe buscar mais um centroavante e um ponta no mercado.

Almada foi utilizado por Scaloni na Argentina

O jogador jogou cinco dos oito jogos da Argentina nesta Copa do Mundo, e contribuiu com uma assistência para o gol marcado por Lautaro Martínez, nas quartas de final contra a Suíça. Ele também esteve em campo contra Argélia, Áustria, Jordânia e Cabo Verde.

Jogos importantes como contra Inglaterra e Espanha, entretanto, o meia não saiu do banco de reservas. Thiago Almada também esteve no time campeão do mundo em 2022, na Copa no Catar.

Ele foi campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2024 com o Botafogo, e também soma passagens por Lyon, da França, Atlanta United, dos Estados Unidos, e Vélez Sarsfield, da Argentina.