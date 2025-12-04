Craque do Flamengo cogita aposentadoria em 2026: "Chegando ao fim"

Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3 - Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Bruno Henrique e Arrascaeta, maiores campeões da história do Flamengo com 17 títulos cada, seguem caminhos distintos no clube. Enquanto o meia uruguaio renovou contrato até o fim de 2028, o atacante de 34 anos cogita encerrar sua trajetória no Rubro-Negro ao término do vínculo, em dezembro de 2026.

O atacante entra em sua última temporada no Flamengo aos 35 anos (faz aniversário no próximo dia 30) e, após a conquista do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, foi questionado sobre sua aposentadoria no clube. Ele respondeu:

"Ah, sem sombra de dúvidas. Mais um ano de contrato no Flamengo, me perguntou se tenho mais dois anos de contrato pela frente. Falei que não sei. O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo, eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras".

Bruno Henrique com a taça de campeão brasileiro do ano de 2025 | Foto: Adriann Fontes/Flamengo

Dos 17 títulos de Bruno Henrique pelo Flamengo, três são da Libertadores, e o atacante celebrou mais uma tríplice coroa conquistada em 2025, repetindo o feito de 2019 — Campeonato Carioca, Brasileiro e continental. Mesmo assim, ele manteve certa cautela ao eleger o melhor ano de sua carreira no clube:

"Cada ano eu tive um momento diferente conquistando títulos. É claro que em 2019 foi o auge, sem sombra de dúvidas. Em 2022 me machuquei, mas fiz parte da primeira fase. E agora pude ajudar mais uma vez. Cada ano foi uma fase diferente, claro que no momento foi muito importante para mim vencer esse título, estou muito feliz. Cada momento foi inesquecível".

Antes de encarar seu último ano de contrato, Bruno Henrique ainda terá a chance de escrever mais um capítulo na história do Flamengo. No próximo sábado, o Rubro-Negro embarca para Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental. O time estreia contra o Cruz Azul, do México, e, caso avance, enfrenta o Pyramids, do Egito, na semifinal, com o PSG aguardando na decisão.

Sobre a competição, o atacante destacou a dificuldade, mas também a ambição do time:

"Mundial é o mais importante. A gente sabe que é muito difícil, mas, cara, tudo pode acontecer. A gente vai para lá para poder tentar buscar esse título. Importante não perder o foco porque esses times que vamos enfrentar são muito fortes nos seus campeonatos. Vamos com humildade, respeito, mas sabendo que quem está entrando em campo é o Flamengo, e a gente vai para cima".

Com 341 jogos, 110 gols e 53 assistências pelo Flamengo, Bruno Henrique segue consolidado como um dos maiores ídolos da história do clube, pronto para mais uma temporada e desafios internacionais.