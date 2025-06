Crespo retorna ao São Paulo e é anunciado como técnico

Hernán Crespo, técnico do São Paulo - Foto: Reprodução I Instagram @saopaulofc

O Tricolor Paulista não está mais sem técnico - relembrando os bons tempos que viveram juntos em 2021, o São Paulo dá as boas-vindas a Hernán Crespo, que retorna ao clube para liderar a equipe com contrato até o final de 2026.

Há quatro anos, foi com o argentino que o São Paulo venceu o Paulistão. De lá para cá, os caminhos se dividiram, e o técnico estava no Al Ain, clube dos Emirados Árabes, até o final do ano passado, quando ficou livre no mercado.

O São Paulo, após demitir o ex-treinador Zubeldía, chamou Crespo para integrar mais uma vez os tricolores, junto ao auxiliar Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote, que também já estiveram no clube.

"A relação que foi construída entre Crespo e São Paulo na primeira passagem do treinador deixou alicerces firmes de respeito e admiração mútuos. Ele é um grande profissional, que já conhece o clube, conquistou um título aqui e chegou o momento de ele retornar. Estamos satisfeitos em concretizar essa volta", disse o presidente são paulino Julio Casares.

Em sua primeira passagem, foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, com a história de Crespo no São Paulo sendo interrompida após passar nove rodadas sem vencer no Brasileirão, e ser eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil.

Agora, ele retorna com Libertadores e Copa do Brasil nas oitavas, além de um Brasileirão a ser salvo, com somente 12 pontos em 12 jogos até aqui, ficando na beira da zona de rebaixamento.

"Olá, família tricolor. Estou muito feliz e orgulhoso de voltar para o São Paulo, com muita vontade de ver o Morumbis lotado. Nos vemos em breve. Vamos, São Paulo", comemorou Crespo.