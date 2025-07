Cria do ‘Remo Sem Fronteiras' lidera trio sul-americano no Pan de Va'a

Luca de Lima é cria do projeto ‘Remo Sem Fronteiras' - Foto: Tauan Andrade

Com apenas 19 anos, o monitor de canoagem Luca de Lima carrega no remo uma história de superação e oportunidade do esporte baiano. A trajetória foi construída desde os primeiros treinos no 'Remo Sem Fronteiras', projeto social realizado pela Associação de Remo Salvador, em parceria com o Kaiaulu Va’a Clube de Canoagem.

Cinco anos após chegar à Bahia, vindo da Venezuela, Luca é uma das promessas do Va’a sul-americano. Atualmente, o jovem atleta se prepara para disputar o Campeonato Pan-Americano de Va’a 2025, que ocorre entre os dias 18 e 22 de novembro, na mística Ilha de Páscoa (Rapa Nui), no Chile.

Luca integrará a equipe V3 masculina ao lado do colombiano Camilo Torres, 19, e do brasileiro José 'Ricardinho' Ricardo, 18. O trio conquistou o ouro no Campeonato Brasileiro deste ano e garantiu a vaga na competição continental, representando a força da juventude sul-americana nas águas do Pacífico.

Do projeto social ao pódio nacional

O atleta iniciou sua trajetória como remador no Kaiaulu Va’a, ainda aos 16 anos, através do Remo Sem Fronteiras, que tem como objetivo democratizar o acesso ao remo e a canoagem para jovens das periferias de Salvador. Segundo Luca, o projeto foi a porta de entrada para uma mudança radical de vida e carreira profissional.

“O Kaiaulu abriu as portas para mim e, quando decidi seguir como atleta, o apoio continuou. O fato deles terem esse projeto social, sem fronteiras, unindo esforços para ajudar os meninos da comunidade, como aconteceu comigo, é motivo de orgulho para mim. Uma iniciativa única e transformadora”, explica Luca.

Com aulas regulares durante a semana, o venezuelano aprendeu a dominar o leme, desenvolver equilíbrio e fortalecer o preparo físico. Atualmente, o profissional atua também como monitor do projeto e do Kaiaulu Va’a Clube de Canoagem, inspirando novas gerações que, assim como ele, encontraram no remo um caminho de esperança.

Luca de Lima em ação | Foto: Tauan Andrade

Formação sólida, conquistas reais

Os resultados não demoraram à aparecer. Em 2024, Luca conquistou o ouro pelo Campeonato Baiano. Neste ano, o monitor subiu ao lugar mais alto do pódio pelo Campeonato Brasileiro de Va’a, vencendo na categoria V3 – que reúne três atletas na mesma canoa. A conquista abriu as portas para voos ainda maiores, com a chegada da convocação para formar uma equipe sul-americana na V3 do Pan-Americano, ao lado de Camilo e Ricardinho.

“O Campeonato Brasileiro foi um divisor de águas. Com a competição sendo realizada em Salvador, pude treinar mais intensamente, conciliando minha rotina de monitor com treinos diários, preparação física e alimentação adequada”, comentou Luca.

Treinando no CT do Kaiaulu e sendo orientado por profissionais como o coach Lucas Costa, o venezuelano diz ter sido instruído em um ambiente de excelência. “Além do treino na água, os cursos complementares oferecidos pelo clube, como leitura de mar, vento, primeiros socorros e salvamento, foram decisivos na minha formação como atleta e líder de equipe”, explica.

Luca de Lima vai disputar o Pan-Americano de Va’a 2025 | Foto: Tauan Andrade

Rumo ao Pan: emoção e ancestralidade

A confirmação da modalidade V3 nos Jogos Pan-Americanos de Va’a chegou após a vitória no Campeonato Brasileiro. A disputa acontecerá nas águas ancestrais de Rapa Nui, berço da cultura polinésia da canoagem.

“É muita renúncia, mas vejo os frutos chegando. Esses dois anos foram de muito plantio, agora começo a colher. Representar o Brasil em um lugar com tanta história é uma emoção que não tem explicação. É só o começo”, conclui Luca.